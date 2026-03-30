(neu: Analystenkommentar und Kurs aktualisiert)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Der zuletzt kräftig erholte Zuckerpreis und eine neue Kaufempfehlung von MWB Research haben am Montag für Käufe von Südzucker-Aktien gesorgt. Um fast 15 Prozent auf über 12 Euro ging es am Nachmittag mit den Papieren aufwärts. Sie erreichten den höchsten Stand seit September 2024.

Der Zucker-Future in London hatte sich jüngst deutlich erholt. Seit dem Tief Mitte Februar bei 13,34 US-Dollar ging es um gut 20 Prozent nach oben. Erstmals seit Oktober vergangenen Jahres ließ der Preis für den Mai-Kontrakt die Marke von 16 US-Dollar hinter sich.

"Der Zuckerpreis profitiert von gestiegenem Ölpreis", schrieb jüngst Analyst Carsten Fritsch von der Commerzbank. In der vorvergangenen Woche habe der Zuckerpreis mit plus zehn Prozent die stärkste Woche seit eineinhalb Jahren erlebt. Hintergrund sei, dass bei einem steigenden Ölpreis die Beimischung von Ethanol lukrativer werde. Zuckerexporteure wie Indien und womöglich auch Thailand könnten diesen Weg gehen, womit sich das Exportangebot zumindest kurzfristig verringern könnte.

Leon Mühlenbruch von MWB Research rechnet mit weiter steigenden Zuckerpreisen. Erste Anzeichen einer Verbesserung seien bereits zu beobachten. Steigende Preise für Bioethanol, geringere Anbauflächen für Zuckerrüben in Europa und mit dem Wetterphänomen El Nino verbundene Probleme in den Lieferketten sprächen für ein knapperes Angebot und steigende Preise. Der Experte hob die Südzucker-Aktien von "Hold" auf "Buy". Sein von 9 auf 15 Euro verbessertes Kursziel räumt den Papieren mehr als ein Viertel Aufwärtspotenzial ein./bek/la/he