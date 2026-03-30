© Foto: Patrick Seeger/dpaFabhalta liefert in einer Phase-III-Studie starke Ergebnisse, die Novartis neuen Rückenwind geben könnten. Wird daraus jetzt der nächste Kurstreiber?Novartis gab am Sonntag bekannt, dass sein Medikament Fabhalta in einer Phase-III-Studie bei Patienten mit IgA-Nephropathie, auch Berger-Krankheit genannt, eine "statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung" der Nierenfunktion gezeigt habe, wie MT Newswires berichtet. Das Unternehmen gab an, dass das Medikament den Rückgang der Nierenfunktion über zwei Jahre im Vergleich zu einem Placebo um 49,3 Prozent verringert habe, "was eine Verlangsamung des Krankheitsverlaufs und das Potenzial zur Erhaltung der Nierenfunktion belegt". …Den vollständigen Artikel lesen
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