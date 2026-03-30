Ein Finanzierungspaket in Höhe von 50 Millionen Euro aus Fonds und Konten, die von BlackRock verwaltet werden, wird IQM dabei unterstützen, seine Geschäftstätigkeit auszuweiten, die Produktentwicklung zu beschleunigen und seine Marktposition zu stärken.

Die Finanzierung wird die Umsetzung der Technologie-Roadmap von IQM beschleunigen, die Forschung und Entwicklung vorantreiben, den Eintritt in weitere Märkte unterstützen und die Führungsposition von IQM im Bereich Quantencomputing stärken, während sich das Unternehmen auf den Börsengang vorbereitet.

IQM Finland Oy, ein weltweit führender Anbieter von Full-Stack-Quantencomputern auf Basis von Supraleitung ("IQM", "IQM Quantum Computers" oder das "Unternehmen"), gab heute bekannt, dass es sich ein Finanzierungspaket in Höhe von 50 Millionen Euro von Fonds und Konten gesichert hat, die von BlackRock verwaltet werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260329338748/de/

IQM Radiance quantum computer is located in IQM's showroom in Espoo, Finland.

Diese Finanzierung wird die Beschleunigung der Technologie-Roadmap von IQM unterstützen, Forschung und Entwicklung vorantreiben, den Eintritt in weitere Märkte fördern und die Führungsposition von IQM im Bereich Quantencomputing stärken.

Diese Finanzierung wurde gesichert, bevor IQM kürzlich Pläne bekanntgab, durch eine Fusion mit Real Asset Acquisition Corp ("RAAQ") das erste börsennotierte europäische Quantencomputing-Unternehmen zu werden. Die Finanzierung senkt die Gesamtkapitalkosten von IQM und verbessert die Flexibilität und Diversität der Kapitalbasis.

"Das Finanzierungspaket kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für IQM, da wir gerade Schwung für unsere nächste Wachstumsphase aufbauen", sagte Jan Goetz, CEO und Mitbegründer von IQM. "Diese Finanzierung stärkt unsere Kapitalstruktur weiter und erhöht die verfügbaren Ressourcen, damit wir unsere technologische Vision umsetzen und in neue Märkte expandieren können."

Er fügte hinzu: "Wir entwickeln offene und transparente Quantensysteme, die Institutionen direkt betreiben können, was eine praktische Nutzung, den langfristigen Aufbau von Kompetenzen und die vollständige Kontrolle über ihre Quanteninfrastruktur ermöglicht. Indem wir Quantencomputing auf diese Weise zugänglich machen, ermöglichen wir das Wachstum von Ökosystemen, wovon Forscher, Industrie und Partner profitieren."

Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach seinen lokalen Quantensystemen ist IQM gut positioniert, um die Einführung von Quanten- und Quanten-KI-Technologien in Unternehmen durch eine vielschichtige Strategie zu unterstützen, die Hardware-Innovation, Cloud-Zugänglichkeit, Industriepartnerschaften und die Entwicklung von Ökosystemen auf dem Weg zum fehlertoleranten Quantencomputing umfasst.

Über IQM Quantum Computers:

IQM Finland Oy ("IQM", "IQM Quantum Computers", "Unternehmen") ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern und stellt Forschungsinstituten, Universitäten, Hochleistungsrechenzentren und nationalen Laboren weltweit Full-Stack-Quantensysteme sowie Zugang zu einer Cloud-Plattform bereit. Das On-Premises-Bereitstellungsmodell von IQM ermöglicht Kunden den direkten Besitz und die Kontrolle über ihre Quanteninfrastruktur. Das 2018 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Finnland beschäftigt über 350 Mitarbeiter. IQM ist in Europa, Asien und Nordamerika tätig und hat Pläne angekündigt, als erstes börsennotiertes europäisches Quantenunternehmen an einer großen US-Börse gelistet zu werden, sowie eine Doppelnotierung an der Helsinki Stock Exchange in Erwägung zu ziehen.

Weitere Informationen zur geplanten Transaktion und wo diese zu finden sind

Im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss zwischen IQM und RAAQ (die "geplante Transaktion") beabsichtigt IQM, bei der SEC eine Registrierungserklärung auf Formular F-4 (die "Registrierungserklärung") einzureichen, die eine vorläufige Vollmachtserklärung von RAAQ und einen vorläufigen Prospekt von IQM enthalten wird, und nachdem die Registrierungserklärung von der SEC für wirksam erklärt wurde, wird RAAQ die endgültige Vollmachtserklärung/den endgültigen Prospekt bezüglich des geplanten Unternehmenszusammenschlusses an seine Aktionäre per einem noch festzulegenden Stichtag versenden, damit diese auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre (die "außerordentliche Hauptversammlung") abstimmen können. Die Registrierungserklärung, einschließlich der darin enthaltenen Vollmachtserklärung/des darin enthaltenen Prospekts, wird wichtige Informationen über den geplanten Unternehmenszusammenschluss und die anderen Angelegenheiten enthalten, über die auf der außerordentlichen Hauptversammlung abgestimmt werden soll. Diese Mitteilung enthält nicht alle Informationen, die im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss berücksichtigt werden sollten, und ist nicht dazu bestimmt, als Grundlage für eine Anlageentscheidung oder eine sonstige Entscheidung in Bezug auf diese Angelegenheiten zu dienen. RAAQ und IQM können bei der SEC auch weitere Dokumente bezüglich des geplanten Unternehmenszusammenschlusses einreichen. Den Aktionären von RAAQ und anderen interessierten Personen wird empfohlen, die Registrierungserklärung, einschließlich der darin enthaltenen vorläufigen Vollmachtserklärung/des darin enthaltenen vorläufigen Prospekts, deren Änderungen sowie die endgültige Vollmachtserklärung/den endgültigen Prospekt und andere im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss eingereichte Dokumente zu lesen, sobald diese verfügbar sind, da diese Unterlagen wichtige Informationen über RAAQ, IQM und den geplanten Unternehmenszusammenschluss enthalten. Aktionäre können Kopien der Registrierungserklärung, einschließlich der darin enthaltenen vorläufigen oder endgültigen Vollmachtserklärung/des darin enthaltenen vorläufigen oder endgültigen Prospekts, sowie der anderen Dokumente, die von RAAQ und IQM bei der SEC eingereicht wurden oder eingereicht werden, sobald diese verfügbar sind, kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze außerhalb der USA (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem an Begriffen wie "schätzen", "planen", "prognostizieren", "vorhersagen", "beabsichtigen", "werden", "erwarten", "voraussehen", "glauben", "anstreben", "anstreben", "fortsetzen", "könnte", "kann", "möglicherweise", "möglich", "potenziell", "vorhersagen" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten oder die keine Aussagen über historische Sachverhalte sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Schätzungen und Annahmen, die zwar von IQM und dessen Management sowie gegebenenfalls von RAAQ und dessen Management als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind. Zu diesen Aussagen gehören: Aussagen bezüglich der Finanzierungsfazilität von IQM mit Fonds, die mit BlackRock verbunden sind, und den Vorteilen dieser Fazilität für das Geschäft von IQM; Prognosen zu Marktchancen und Marktanteilen; Schätzungen der Kundenakzeptanzraten und Nutzungsmuster; Prognosen bezüglich der Fähigkeit von IQM, neue Produkte und Technologien zu vermarkten; Prognosen zu Entwicklungs- und Vermarktungskosten sowie Zeitplänen; Erwartungen hinsichtlich der Fähigkeit von IQM, sein Geschäftsmodell umzusetzen, und der erwarteten finanziellen Vorteile dieses Modells; Erwartungen hinsichtlich der Fähigkeit von IQM, seinen Kundenstamm zu gewinnen, zu binden und zu erweitern; die Verwendung der Erlöse aus Kapitalbeschaffungstransaktionen durch IQM; die Erwartungen von IQM hinsichtlich der Beziehungen zu strategischen Partnern, Lieferanten, Regierungen, staatlich finanzierten Einrichtungen, Aufsichtsbehörden und anderen Dritten; die Fähigkeit von IQM, sein geistiges Eigentum zu wahren, zu schützen und zu verbessern; zukünftige Unternehmungen oder Investitionen in Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen oder Technologien; die Entwicklung günstiger regulatorischer Rahmenbedingungen, die sich auf die Märkte von IQM auswirken; den erfolgreichen Abschluss und die potenziellen Vorteile des geplanten Unternehmenszusammenschlusses sowie Erwartungen hinsichtlich dessen Bedingungen und Zeitplan; die Börsen, an denen die Wertpapiere von IQM voraussichtlich gehandelt werden; Erlöse aus dem Unternehmenszusammenschluss und dem damit verbundenen PIPE; Mittel, die das fusionierte Unternehmen aus dem Treuhandkonto von RAAQ erhält, sowie Rücknahmen durch die öffentlichen Aktionäre von RAAQ; die Fähigkeit von IQM, seine Hardware und Software zu vermarkten; die Erwartung, dass IQM die souveräne Infrastruktur aufbaut, die das Wachstum von Quantenökosystemen ermöglicht; und das Potenzial für eine Wertsteigerung von IQM.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder definitive Feststellung von Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten gedacht und dürfen nicht als solche herangezogen werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände sind schwer oder unmöglich vorherzusagen und werden von den Annahmen abweichen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von IQM und RAAQ liegen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von IQM nach der geplanten Transaktion, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten zukünftigen Ergebnissen, dem Aktivitätsniveau, der Leistung oder den Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören: dass IQM eine neue Technologie verfolgt, die mit erheblichen technischen Herausforderungen konfrontiert ist und möglicherweise keine Kommerzialisierung oder Marktakzeptanz erreicht; die historischen Nettoverluste und die begrenzte Betriebsgeschichte von IQM; die Erwartungen von IQM hinsichtlich der zukünftigen finanziellen Leistung, des Kapitalbedarfs und der Wirtschaftlichkeit pro Einheit; die Verwendung und Berichterstattung von Geschäfts- und Betriebskennzahlen durch IQM; das Wettbewerbsumfeld von IQM; die Abhängigkeit von IQM von Mitgliedern der Geschäftsleitung und seine Fähigkeit, qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten; den potenziellen Bedarf an zusätzlicher Finanzierung in der Zukunft; die Konzentration der Einnahmen von IQM auf Verträge mit staatlichen oder staatlich finanzierten Einrichtungen; die Fähigkeit von IQM, das Wachstum zu steuern und seine Geschäftstätigkeit auszuweiten; potenzielle zukünftige Akquisitionen oder Investitionen in Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen oder Technologien; IQMs Abhängigkeit von strategischen Partnern und anderen Dritten; IQMs Fähigkeit, seine Rechte an geistigem Eigentum aufrechtzuerhalten, zu schützen und zu verteidigen; Risiken im Zusammenhang mit Datenschutz, Datensicherheit oder Cybersicherheitsvorfällen und den damit verbundenen Vorschriften; die Nutzung, Verbreitung und Regulierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen; Unsicherheiten oder Änderungen in Bezug auf Gesetze und Vorschriften; Unsicherheiten oder Änderungen in Bezug auf Steuern, Handelsbedingungen und das makroökonomische Umfeld; die Fähigkeit von IQM, die interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten und ein börsennotiertes Unternehmen zu führen; die Möglichkeit, dass erforderliche Genehmigungen der Aktionäre und Aufsichtsbehörden für die geplante Transaktion verzögert werden oder nicht erteilt werden, was sich nachteilig auf das fusionierte Unternehmen oder die erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion auswirken könnte; das Risiko, dass Aktionäre von RAAQ sich für die Rücknahme ihrer Aktien entscheiden könnten, wodurch das fusionierte Unternehmen nicht über ausreichende Barmittel zur Umsetzung seiner Geschäftspläne verfügen würde; das Eintreten von Ereignissen, Änderungen oder anderen Umständen, die zur Beendigung der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss führen könnten; der Ausgang von Gerichtsverfahren oder behördlichen Untersuchungen, die gegen IQM oder RAAQ eingeleitet werden könnten; das Ausbleiben der erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion; die Fähigkeit von IQM, im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion oder in der Zukunft Aktien oder aktiengebundene Wertpapiere auszugeben; und andere Faktoren, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von RAAQ und IQM beschrieben sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen, darunter, dass keines der oben genannten Risiken eintritt, dass es keine unvorhergesehenen Veränderungen der Wirtschafts- und Marktbedingungen gibt und dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs eintreten. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die sich auf solche zukunftsgerichteten Aussagen auswirken können, finden sich in den von IQM und RAAQ bei der SEC eingereichten und noch einzureichenden Unterlagen, unter anderem unter der Überschrift "Risikofaktoren". Sollten sich eines dieser Risiken verwirklichen oder sich Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Darüber hinaus spiegeln diese Aussagen die Erwartungen, Pläne und Prognosen des Managements von IQM und RAAQ zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider; spätere Ereignisse und Entwicklungen können zu einer Änderung ihrer Einschätzungen führen. Obwohl IQM und RAAQ sich entscheiden könnten, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnen sie ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Dementsprechend sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen.

Darüber hinaus spiegeln Aussagen wie "wir glauben" und ähnliche Aussagen unsere Überzeugungen und Meinungen zu dem jeweiligen Thema wider. Diese Aussagen basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung standen, und obwohl wir der Ansicht sind, dass diese Informationen eine angemessene Grundlage für solche Aussagen bilden, können diese Informationen begrenzt oder unvollständig sein, und unsere Aussagen sollten nicht so verstanden werden, dass wir eine erschöpfende Untersuchung oder Überprüfung aller potenziell verfügbaren relevanten Informationen durchgeführt haben. Diese Aussagen sind von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet, und Anleger werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese Aussagen zu verlassen. Eine Anlage in RAAQ ist keine Anlage in frühere Anlagen, Unternehmen oder verbundene Fonds der Gründer oder Sponsoren von RAAQ. Die historischen Ergebnisse dieser Anlagen sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung von RAAQ, die erheblich von der Wertentwicklung früherer Anlagen der Gründer oder Sponsoren von RAAQ abweichen kann.

Teilnehmer an der Aufforderung

RAAQ, IQM und bestimmte ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten und anderen Mitglieder der Geschäftsleitung sowie Mitarbeiter können gemäß den SEC-Vorschriften als Teilnehmer an der Aufforderung zur Stimmrechtsübertragung durch die Aktionäre von RAAQ im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden. Informationen zu den Personen, die gemäß den Vorschriften der SEC als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von den Aktionären von RAAQ im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden können, werden in der Registrierungserklärung, einschließlich der darin enthaltenen Stimmrechtsvollmacht/des Prospekts, dargelegt, sobald diese bei der SEC eingereicht wird. Weitere Informationen zu den Direktoren und leitenden Angestellten von RAAQ finden Sie im Jahresbericht von RAAQ auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, der am 3. März 2026 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in den nachfolgenden Einreichungen von RAAQ bei der SEC. Aktionäre, potenzielle Anleger und andere interessierte Personen sollten die Registrierungserklärung, einschließlich der darin enthaltenen Vollmachtserklärung/des Prospekts, sorgfältig lesen, sobald sie verfügbar ist, bevor sie Abstimmungs- oder Anlageentscheidungen treffen. Sie können kostenlose Exemplare dieser Dokumente von den oben genannten Quellen erhalten.

Kein Angebot und keine Aufforderung

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch eine Aufforderung zur Stimmabgabe oder Zustimmung, und es erfolgt kein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre, einschließlich aller Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums oder Großbritanniens. Diese Mitteilung ist kein Prospekt, keine Werbung und kein öffentliches Angebot der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung und darf unter keinen Umständen als solches ausgelegt werden. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur mittels eines Prospekts erfolgen, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung oder den Ausnahmeregelungen dazu entspricht. Eine in dieser Mitteilung erwähnte mögliche Doppelnotierung der Stammaktien von IQM an der Börse in Helsinki würde mittels eines Prospekts gemäß der EU-Prospektverordnung erfolgen. EINE ANLAGE IN DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE WURDE WEDER VON DER SEC NOCH VON EINER ANDEREN AUFSICHTSBEHÖRDE GENEHMIGT, NOCH HAT EINE BEHÖRDE DIE VORZÜGE DES ANGEBOTS ODER DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DER HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN GEPRÜFT ODER BESTÄTIGT. JEDE ANDERSLAUTENDE AUSSAGE STELLT EINE STRAFTAT DAR.

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