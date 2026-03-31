In einem Marktumfeld, das von strukturellen Umbrüchen geprägt ist, rückt die Stabilität des Portfolios in den Fokus. Analysten von J.P. Morgan betonen, dass der Schutz von Buchgewinnen der vergangenen Jahre eine Rückbesinnung auf Resilienz und Diversifikation erfordert. Untersuchungen von S&P Global zeigen auf, dass Dividenden in den vergangenen 25 Jahren zu über 50 % zur Gesamtrendite globaler Aktien beigetragen haben. Die Wahl der richtigen Titel ist entscheidend, um auch in volatilen Marktphasen stetige Cashflows zu sichern. Der Pharmariese Sanofi, die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech und das nahezu unbekannte kanadische Unternehmen RE Royalties bieten hier grundverschiedene, aber äußerst aussichtsreiche Ansätze für Anleger.Den vollständigen Artikel lesen ...
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