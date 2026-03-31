Haag - Der Vakuumventil-Hersteller VAT rudert mit seinem Ausblick für das erste Quartal zurück. Der Nahostkonflikt belaste die Lieferketten. Die Auftragslage sei aber weiter gut und der Ausblick für das Gesamtjahr wird bestätigt. Die Auswirkungen der teilweisen Unterbrüche der Lieferketten führe zu einem negativen Umsatzeinfluss in Höhe von 25 bis 30 Millionen Franken, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Daher wird für das erste Jahresviertel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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