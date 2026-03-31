In zwölf Monaten mehr als verfünffacht: Das Comeback der Aktie des Biosprit-Herstellers Verbio hat zuletzt an Dynamik gewonnen. Im Gespräch mit dem AKTIONÄR verrät Firmenlenker Claus Sauter, wie die jüngsten Preisentwicklungen einzuordnen sind - und welchen Einfluss veränderte politische Rahmenbedingungen haben.Claus Sauter: Unsere Rohstoffe müssen nicht durch die Straße von Hormus. Deshalb hat sich unsere Kostenbasis nicht verändert. Entscheidend ist aber unsere Strategie. Wir wollen Vertrauen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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