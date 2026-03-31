Der DAX startet mit leichtem Rückenwind: Aus Washington kommen Signale, dass trotz möglicher Hormus-Blockade weiter mit dem Iran verhandelt werden könnte. Entwarnung ist das aber nicht - höhere Energiepreise und unsichere Rohöllieferungen bleiben ein Belastungsfaktor, und eine Entspannung würde Europa nur begrenzt helfen, solange Hormus geschlossen bleibt.Heute schauen die Märkte auf frische Konjunkturimpulse: In den USA stehen Einzelhandelsumsätze, Hauspreisindex, JOLTS und der Chicago-PMI an. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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