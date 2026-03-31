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naoo AG: Erfolgreicher Rollout der neuen Generation V App



31.03.2026 / 09:42 CET/CEST

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Stabiler Rollout bestätigt operative Bereitschaft der neuen Plattformarchitektur und Nutzererfahrung Zug/Zürich, 31. März 2026 - Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN: CH1323306329), Betreiberin der Social-Media- und Commerce-Plattform naoo, bestätigt heute den erfolgreichen Rollout der Generation V App auf beiden Plattformen iOS und Android. Nach dem zuvor angekündigten Plattform-Launch ist die aktualisierte Applikation nun vollständig live und für alle Nutzer verfügbar. Die Auslieferung verlief reibungslos und plangemäss. Alle Kernfunktionalitäten sind stabil und vollumfänglich verfügbar, womit die Einsatzbereitschaft der neu aufgebauten Frontend- und Backend-Architektur für eine skalierbare Nutzung bestätigt wird. Mit Generation V hat naoo eine grundlegend neu gestaltete Plattformumgebung eingeführt, darunter eine neue Navigationsstruktur, verbesserte Performance sowie eine deutlich optimierte Nutzererfahrung. Der erfolgreiche Rollout markiert den Übergang von der Plattformentwicklung zur aktiven Skalierung und Nutzergewinnung. Kevin Lütolf, ein führender Social-Media-Influencer und Medienunternehmer mit globaler Reichweite, kommentiert: "Ich schätze naoo seit Langem für ihre Authentizität, die Gamification und den lokalen Content - aber diese neue App-Version ist ein Quantensprung in Sachen Nutzererfahrung." "Mit Generation V haben wir eine leistungsstarke Entwicklungsplattform geschaffen, auf der modernes Design, skalierbare App-Technologie und KI zusammenkommen. Der erfolgreiche Rollout auf iOS und Android zeigt nun, dass dieses Fundament nicht nur konzeptioneller Natur ist, sondern operativ bereit und skalierbar", sagt Thomas Wolfensberger, Gründer und Hauptaktionär der naoo AG. Die weiterentwickelte App-Umgebung bildet zudem die technologische Grundlage für den weiteren Rollout von naoo Business und ermöglicht lokale Aktivierungsformate sowie die Händlerintegration innerhalb der Plattform. Erste Nutzerinteraktionen bestätigen die verbesserte Benutzerfreundlichkeit und das Engagement-Potenzial des neuen Systems. Nach dem erfolgreichen Launch wird naoo seinen Fokus auf die Skalierung der Nutzerbasis, den Ausbau lokaler Inhalte und die Händleranbindung sowie die Weiterentwicklung personalisierter Engagement-Funktionen innerhalb der Plattform legen. Über naoo



naoo AG gestaltet die Zukunft von creator-getriebenen Medien, sozialer Interaktion und lokaler Aktivierung in einem Geschäftsmodell, das digitale Aufmerksamkeit mit messbaren Ergebnissen in der realen Welt verbindet. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo-Plattform - ein Social-Media- und Aktivierungs-Ökosystem der nächsten Generation, das digitale Aufmerksamkeit mit geografischer Relevanz und der Interaktion mit lokalen Unternehmen verknüpft. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Belohnungssystem. Gleichzeitig schafft sie einen besonderen Mehrwert durch lokale Anreize, messbare Aktivierung rund um physische Orte und neue Formen realer Interaktion, die durch naoo business ermöglicht werden. Geschäftskunden können personalisierte Angebote erstellen, die auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Besuche an physischen Standorten durch naoo-Punkte incentivieren, die für verschiedene Belohnungen eingelöst werden können. Gemeinsam mit der Kingfluencers AG - der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten im DACH-Raum - verbindet naoo Plattform-Innovation mit branchenführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand-Storytelling. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten zur Erweiterung des Marketing-Funnels zwischen digitalen Kampagnen und realer Interaktion. Darüber hinaus baut naoo sein Ökosystem kontinuierlich durch eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs aus. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement der Nutzer und unterstützen ein diversifiziertes, IP-getriebenes Geschäftsmodell. Die naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, beschäftigt gruppenweit 41 Mitarbeitende und wird an der Börse Düsseldorf gehandelt (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329). Kontakt für Medien und Investoren Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com

Telefon: +41 (0)79 867 10 10



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