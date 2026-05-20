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naoo AG präsentiert am 19. International Investment Forum (IIF)



20.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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Fokus auf naoo Worlds, lokale Aktivierung und die nächste Wachstumsphase der Plattform Zug/Zürich, 20. Mai 2026 - Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN: CH1323306329), Betreiberin der Social-Media- und Commerce-Plattform naoo, wird heute 20. Mai 2026 am 19. International Investment Forum (IIF) präsentieren. Dr. Thomas Wolfensberger, Gründer, Hauptaktionär und Senior Advisor der naoo AG, präsentiert um 10:30 Uhr MESZ (04:30 Uhr ET / 16:30 Uhr HKT). Im Mittelpunkt der Präsentation stehen die neue Plattformgeneration von naoo, die Verbindung von Social Media mit messbarer lokaler Aktivierung, das neue "naoo Worlds"-Konzept sowie die Skalierungsstrategie für lokale Händler, Creator und Marken. Mit "naoo Worlds" entwickelt naoo ein neues creator-getriebenes Discovery-Format, das reale Orte, Influencer-Content, lokale Angebote, Polls, Rewards und Gamification miteinander verbindet. Ziel ist es, Social Media stärker mit realen Besuchen und lokalen Transaktionen zu verknüpfen. Die Präsentation zeigt zudem, wie naoo als "Performance Marketing Platform for Physical Places" digitale Reichweite in messbare Store Visits und reale Umsätze übersetzen will. Dabei kombiniert die Plattform Social Discovery, AI-basierte Relevanz, Incentives und lokale Aktivierungsmechanismen innerhalb eines integrierten Ökosystems. Die naoo AG ist seit Dezember 2024 an der Börse Düsseldorf gelistet und verfolgt eine internationale Wachstumsstrategie mit Fokus auf die DACH-Region, Grossbritannien und ausgewählte internationale Metropolregionen. "Wir glauben, dass die nächste Generation von Social Media nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen wird, sondern reale Aktionen in der physischen Welt auslösen muss", sagt Dr. Thomas Wolfensberger. "Mit naoo kombinieren wir Creator-Reichweite, lokale Relevanz, Incentives und AI-basierte Personalisierung zu einer Plattform, die digitale Discovery direkt mit messbarer lokaler Aktivierung verbindet." Weitere Informationen zum International Investment Forum:

https://ii-forum.com/speaker/dr-thomas-wolfensberger-ceo-naoo-ag/



Über naoo

naoo AG gestaltet die Zukunft von creator-getriebenen Medien, sozialer Interaktion und lokaler Aktivierung in einem Geschäftsmodell, das digitale Aufmerksamkeit mit messbaren Ergebnissen in der realen Welt verbindet. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo-Plattform - ein Social-Media- und Aktivierungs-Ökosystem der nächsten Generation, das digitale Aufmerksamkeit mit geografischer Relevanz und der Interaktion mit lokalen Unternehmen verknüpft. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Belohnungssystem. Gleichzeitig schafft sie einen besonderen Mehrwert durch lokale Anreize, messbare Aktivierung rund um physische Orte und neue Formen realer Interaktion, die durch naoo business ermöglicht werden. Geschäftskunden können personalisierte Angebote erstellen, die auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Besuche an physischen Standorten durch naoo-Punkte incentivieren, die für verschiedene Belohnungen eingelöst werden können. Gemeinsam mit der Kingfluencers AG - der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten im DACH-Raum - verbindet naoo Plattform-Innovation mit branchenführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand-Storytelling. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten zur Erweiterung des Marketing-Funnels zwischen digitalen Kampagnen und realer Interaktion. Darüber hinaus baut naoo sein Ökosystem kontinuierlich durch eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs aus. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement der Nutzer und unterstützen ein diversifiziertes, IP-getriebenes Geschäftsmodell. Die naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, beschäftigt gruppenweit 41 Mitarbeitende und wird an der Börse Düsseldorf gehandelt (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329). Kontakt für Medien und Investoren

Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com

Telefon: +41 (0)79 867 10 10



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