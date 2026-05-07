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naoo AG präsentiert am 19. Shopping Center Forum Zürich



07.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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naoo-Keynote zum Thema «Next Level Social Media: Wie Social-Commerce den Einzelhandel revolutioniert»

Gregor Doser, Managing Director naoo AG, spricht vor 300 Entscheidungsträgern der Schweizer Shopping-Center-Industrie

naoo als offizieller Sponsor des 19. Schweizer Fachkongresses für die Shopping Center Industrie

Zug/Zürich, 07. Mai 2026 - Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN: CH1323306329), Betreiberin der Social-Media- und Commerce-Plattform naoo, nimmt heute als offizieller Sponsor und Keynote-Partner am 19. Shopping Center Forum Switzerland teil - dem führenden Schweizer Fachkongress für die Shopping-Center-Industrie und Professionals der Einzelhandelsimmobilienbranche. Die Veranstaltung findet im Hotel Radisson Blu, Zurich Airport, statt und bringt rund 300 Entscheidungsträger aus Retail, Center-Management, Immobilienentwicklung und Investitionen zusammen.

Um 15:45 Uhr hält Gregor Doser, Managing Director der naoo AG und ehemaliger Industry Leader bei Google Switzerland, einen Fokus-Vortrag unter dem Titel «Next Level Social Media: Wie Social-Commerce den Einzelhandel revolutioniert». Der Vortrag zeigt auf, wie naoo die fehlende Verbindung zwischen digitaler Aufmerksamkeit und physischen Store Visits schliesst - und damit Shopping Center erstmals in messbare Performance-Kanäle verwandelt.

naoo tritt am Forum in einem hochkarätigen Programm auf, das neben der naoo-Keynote auch Beiträge von Alt-Bundespräsident Dr. h.c. Adolf Ogi, BAK-Chefökonom Claude Maurer, Retail-Analyst Dr. David Bosshart sowie dem international renommierten Retail-Experten Chris Igwe (Paris) umfasst. Das diesjährige Schwerpunktthema lautet «EMOTION ECONOMY - The hybrid Shopping Experience». "Das Shopping Center Forum ist die wichtigste Plattform der Schweizer Retail-Industrie. Wir freuen uns, hier erstmals zu zeigen, wie naoo Shopping Center und Einzelhandel in messbare Performance-Kanäle verwandelt - und damit eine Lücke schliesst, die bisher kein Anbieter adressiert hat", sagt Gregor Doser, Managing Director der naoo AG.



naoo am Shopping Center Forum - strategischer Kontext

naoo ist eine lokale Aktivierungsplattform, die digitale Entdeckung mit verifizierten physischen Store Visits verbindet. Über die naoo-Karte entdecken Nutzer zeitgesteuerte Angebote lokaler Händler, navigieren zum Store und verifizieren ihren Kauf über einen QR-Scan am Point of Sale - eine Echtzeit-Attribution, die kein anderer Anbieter im Markt leisten kann.

Für Shopping Center und Retailer bedeutet dies: Jede Filiale wird zum steuerbaren Performance-Kanal. Schwache Frequenzzeiten können gezielt aktiviert werden. Jeder verifizierte Besuch ist messbar und jedem Kampagnen-Element zuordenbar. naoo schliesst damit die Lücke, die im Retail-Marketing bisher zwischen digitaler Aufmerksamkeit und physischer Conversion bestand.

Die naoo AG hält Kingfluencers AG als 100%ige Konzerntochter - die grösste Influencer-Agentur der Schweiz mit 3'800 Creators und 175 Millionen Followern. Diese Infrastruktur bildet den Demand-Motor für den naoo Store Traffic: Creator-Content auf Instagram und TikTok führt Nutzer direkt in die naoo-App und von dort in physische Stores.





Über naoo naoo AG gestaltet die Zukunft von creator-getriebenen Medien, sozialer Interaktion und lokaler Aktivierung in einem Geschäftsmodell, das digitale Aufmerksamkeit mit messbaren Ergebnissen in der realen Welt verbindet. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo-Plattform - ein Social-Media- und Aktivierungs-Ökosystem der nächsten Generation, das digitale Aufmerksamkeit mit geografischer Relevanz und der Interaktion mit lokalen Unternehmen verknüpft. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Belohnungssystem. Gleichzeitig schafft sie einen besonderen Mehrwert durch lokale Anreize, messbare Aktivierung rund um physische Orte und neue Formen realer Interaktion, die durch naoo business ermöglicht werden. Geschäftskunden können personalisierte Angebote erstellen, die auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Besuche an physischen Standorten durch naoo-Punkte incentivieren, die für verschiedene Belohnungen eingelöst werden können.

Gemeinsam mit der Kingfluencers AG - der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten im DACH-Raum - verbindet naoo Plattform-Innovation mit branchenführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand-Storytelling. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten zur Erweiterung des Marketing-Funnels zwischen digitalen Kampagnen und realer Interaktion.

Darüber hinaus baut naoo sein Ökosystem kontinuierlich durch eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs aus. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement der Nutzer und unterstützen ein diversifiziertes, IP-getriebenes Geschäftsmodell.

Die naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, beschäftigt gruppenweit 41 Mitarbeitende und wird an der Börse Düsseldorf gehandelt (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).







Kontakt für Medien und Investoren

Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com

Telefon: +41 (0)79 867 10 10





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