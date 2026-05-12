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naoo Gruppe stärkt Position im creator-basierten Marketing: Kingfluencers und PostFinance erreichen 4,9 Millionen Impressions und hohe Nutzerinteraktion



12.05.2026 / 09:00 CET/CEST

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Zug/Zürich, 12. Mai 2026 - Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN: CH1323306329), Betreiberin der Social-Media- und Commerce-Plattform naoo, stärkt mit der erfolgreichen Umsetzung einer creator-basierten Jahreskampagne ihrer Tochtergesellschaft Kingfluencers AG gemeinsam mit PostFinance ihre Position im Bereich datengetriebener digitaler Markenaktivierung. Die Kampagne kombinierte mehrere thematische Schwerpunkte - darunter die Krypto-Kampagne 2025, die Sackgeld-Studie zum Umgang mit Geld, den Bitcoin Pizza Day sowie die App «tjing» - und wurde über Instagram und TikTok mit insgesamt zehn Influencern realisiert. Die Resultate der Kampagne unterstreichen die Wirkung langfristig aufgebauter Creator-Partnerschaften im Finanzbereich. Insgesamt wurden 4,9 Millionen Impressions, eine kumulierte Reichweite von 2,4 Millionen, 17'725 Engagements sowie 2'559 Conversions erzielt. Besonders hervorzuheben ist die Krypto-Kampagne 2025, die mit über 3,1 Millionen Impressions die höchste Reichweite innerhalb der Jahresaktivierung erzielte und sämtliche definierten KPI-Ziele übertraf. Durch die authentische Vermittlung komplexer Finanzthemen gelang es, relevante Zielgruppen auf Social Media effektiv zu erreichen und zu aktivieren. Auch die Aktivierung rund um die App «tjing» überzeugte mit einer überdurchschnittlichen Engagement Rate von 4,4 % sowie kreativen Content-Formaten mit hoher Nutzerinteraktion. Seit 2022 arbeiten PostFinance und Kingfluencers partnerschaftlich zusammen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, komplexe Finanz- und Innovationsthemen verständlich aufzubereiten und authentisch in den digitalen Alltag der Community zu integrieren. "Diese Kampagne zeigt, was möglich ist, wenn Influencer Marketing strategisch, datenbasiert und langfristig aufgebaut wird. Gemeinsam mit PostFinance ist es gelungen, komplexe Finanzthemen in relevanten Content mit messbarer Wirkung zu übersetzen", sagt Philip Hofmann, Head of Consulting von Kingfluencers. "Der Schlüssel lag in der Kombination aus kreativer Exzellenz, datengetriebener Optimierung und glaubwürdigen Creator-Persönlichkeiten." Auch seitens PostFinance wird die Zusammenarbeit als grosser Erfolg bewertet: "Mit Kingfluencers haben wir einen Partner an unserer Seite, der unsere Themen nicht nur versteht, sondern sie kreativ und zielgruppengerecht auf Social Media umsetzt. Besonders im Bereich Krypto war es uns wichtig, komplexe Inhalte verständlich und authentisch zu vermitteln. Die Zusammenarbeit war jederzeit effizient, unkompliziert und geprägt von gegenseitigem Vertrauen - was sich letztlich auch in den sehr starken Kampagnenergebnissen widerspiegelt", sagt Michael Probst, Marketing Manager von PostFinance. Die Kampagne unterstreicht die Positionierung von Kingfluencers als führenden Schweizer Anbieter creator-basierter Marketinglösungen und zeigt gleichzeitig das Potenzial der naoo Gruppe, Reichweite, Creator-Kompetenz und datenbasierte Aktivierung in integrierten Kampagnenformaten zu verbinden.



Über naoo naoo AG gestaltet die Zukunft von creator-getriebenen Medien, sozialer Interaktion und lokaler Aktivierung in einem Geschäftsmodell, das digitale Aufmerksamkeit mit messbaren Ergebnissen in der realen Welt verbindet. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo-Plattform - ein Social-Media- und Aktivierungs-Ökosystem der nächsten Generation, das digitale Aufmerksamkeit mit geografischer Relevanz und der Interaktion mit lokalen Unternehmen verknüpft. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Belohnungssystem. Gleichzeitig schafft sie einen besonderen Mehrwert durch lokale Anreize, messbare Aktivierung rund um physische Orte und neue Formen realer Interaktion, die durch naoo business ermöglicht werden. Geschäftskunden können personalisierte Angebote erstellen, die auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Besuche an physischen Standorten durch naoo-Punkte incentivieren, die für verschiedene Belohnungen eingelöst werden können. Gemeinsam mit der Kingfluencers AG - der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten im DACH-Raum - verbindet naoo Plattform-Innovation mit branchenführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand-Storytelling. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten zur Erweiterung des Marketing-Funnels zwischen digitalen Kampagnen und realer Interaktion. Darüber hinaus baut naoo sein Ökosystem kontinuierlich durch eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs aus. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement der Nutzer und unterstützen ein diversifiziertes, IP-getriebenes Geschäftsmodell. Die naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, beschäftigt gruppenweit 41 Mitarbeitende und wird an der Börse Düsseldorf gehandelt (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329). Kontakt für Medien und Investoren

Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com

Telefon: +41 (0)79 867 10 10



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