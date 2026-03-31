Genf - Aperture Capital, eine Schweizer Risikokapitalgesellschaft (VC), die sich auf Investitionen in Fintechs und KI-Infrastrukturen in der frühen Wachstumsphase spezialisiert hat, begrüsst Max Chuard, den ehemaligen CEO von Temenos, als strategischen Investor und Mitglied ihres Investitionsausschusses. Bis 2023 war Max Chuard Geschäftsführer der Temenos-Gruppe, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Bankentechnologie, wo er wichtige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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