Leifheit hat GJ25-Ergebnisse im Rahmen der vorläufigen Zahlen in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld berichtet. Der Umsatz ging im Jahresvergleich zurück, vor allem infolge schwächerer Nachfrage in Deutschland und wichtigen europäischen Märkten. Das EBIT lag unter dem Vorjahr, während das bereinigte EBIT exklusive Sondereffekte nur leicht nachgab und die robuste Profitabilität dank Effizienzsteigerungen und eines verbesserten Produktmixes unterstreicht. Der Free Cashflow sank im Jahresvergleich, blieb jedoch klar positiv und zeigt weiterhin eine solide Cash-Generierung trotz schwächerer Ergebnisse. Für GJ26 bestätigte das Management einen leichten Umsatzanstieg sowie ein im Jahresvergleich weitgehend stabiles EBIT und signalisiert damit eine Stabilisierung statt einer kräftigen Erholung. Der Free Cashflow soll im Jahresvergleich stabil bleiben. Strategisch liegt der Fokus auf der Umsetzung der Unternehmensstrategie mit Markenrelaunch, stärkerem Marketing und dem FOCUS-Programm zur weiteren Effizienzsteigerung. Wir bestätigen KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 20,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/leifheit-ag
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