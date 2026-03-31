© Foto: Hendrik Schmidt - dpaDer anhaltende Krieg im Iran lässt auch die Preise für Ethanol kräftig steigen. Davon profitiert auch der SDAX-Konzern Südzucker. Die Aktie zieht am Dienstag um mehr als 11 Prozent auf den höchsten Stand seit 2 Jahren.Die Südzucker-Aktie hat die stärkste Rallye seit Jahren hingelegt. Allein am Montag legte der Kurs um mehr als 15 Prozent zu, und auch am Dienstag ging es weiter nach oben - mit einem weiteren Plus von über 11 Prozent. Der Kurs kletterte über die 13-Euro-Marke und erreichte damit den höchsten Stand seit Juli 2024. Was treibt den Kurs der größten europäischen Zuckerproduzenten so stark nach oben? Ein wesentlicher Faktor sind die steigenden Zuckerpreise. Der Iran-Krieg hat die …Den vollständigen Artikel lesen
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