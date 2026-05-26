EQS-News: Südzucker AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Südzucker AG
|Maximilianstraße 10
|68165 Mannheim
|Deutschland
|Telefon:
|+49 621 421892
|E-Mail:
|Eva.Schmid@suedzucker.de
|Internet:
|https://www.suedzuckergroup.com/de
|ISIN:
|DE0007297004
|WKN:
|729 700
|Börsen:
|Xetra, Frankfurt, Stuttgart, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Hannover (Freiverkehr)
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2333696 26.05.2026 CET/CEST