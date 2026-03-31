EQS Stimmrechtsmitteilung: SMT Scharf AG
Herr Damian Behra, Görlitz, Deutschland hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 29.03.2026 und damit nach der Frist von 20 Handelstagen im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle vom 27.02.2026 über Folgendes informiert:
Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel:
Der Meldepflichtige hat den Erwerb der Aktien und Stimmrechte an der SMT Scharf AG aus seinem Eigenkapital finanziert (einschließlich Mitteln einer Gesellschaft, die sich vollständig im Besitz des Meldepflichtigen befindet).
31.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SMT Scharf AG
|Römerstrasse 104
|59075 Hamm
|Deutschland
|Internet:
|www.smtscharf.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2300918 31.03.2026 CET/CEST