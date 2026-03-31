Der Preis für Zucker befindet sich seit sechs Wochen im Neuanstieg. Einerseits sorgen steigende Öl- bzw. Treibstoffpreise für höhere Herstellungskosten. Zudem werden Treibstoffbeimischungen wie Ethanol - häufig auf Basis von Zuckerrüben oder Zuckerrohr produziert - stärker nachgefragt. Dies verknappt das Angebot dieser Pflanzen für die Zuckerproduktion im Lebensmittelsektor.
Am Montag stieg die SÜDZUCKER-Aktie um 15,6 %, auch ausgelöst durch ein neues Kursziel von MWB Research. Die Analysten wiesen auf weitere Gründe für den Zuckerpreisanstieg hin: Wettereffekte und geschrumpfte Zuckerrüben-Anbauflächen in Europa. Das Analystenziel wurde von 9 auf 15 € angehoben, verbunden mit der neuen Einschätzung "Buy" (zuvor "Hold").
Die SÜDZUCKER-Aktie ist nominell gegenüber 9,00 € zum Jahreswechsel bereits auf den Stand vom Mai 2025 knapp über 12 € zurückgekehrt. Mit bisherigen Gewinnerwartungen ergibt sich ein KGV 13 auf Basis 2027. An der Spekulation auf weiteren Kursanstieg kann man sich jetzt mit einer Anfangsposition beteiligen.
Helmut Gellermann
Auf Basis der Bernecker Daily vom 31. März 2026.
Am Montag stieg die SÜDZUCKER-Aktie um 15,6 %, auch ausgelöst durch ein neues Kursziel von MWB Research. Die Analysten wiesen auf weitere Gründe für den Zuckerpreisanstieg hin: Wettereffekte und geschrumpfte Zuckerrüben-Anbauflächen in Europa. Das Analystenziel wurde von 9 auf 15 € angehoben, verbunden mit der neuen Einschätzung "Buy" (zuvor "Hold").
Die SÜDZUCKER-Aktie ist nominell gegenüber 9,00 € zum Jahreswechsel bereits auf den Stand vom Mai 2025 knapp über 12 € zurückgekehrt. Mit bisherigen Gewinnerwartungen ergibt sich ein KGV 13 auf Basis 2027. An der Spekulation auf weiteren Kursanstieg kann man sich jetzt mit einer Anfangsposition beteiligen.
Helmut Gellermann
Auf Basis der Bernecker Daily vom 31. März 2026.
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