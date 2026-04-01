Regulatorischer Meilenstein eröffnet Lebensmittel- und Getränkeherstellern Wachstumschancen im Bereich Herzgesundheit

IFF (NYSE: IFF), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Aromen, Duftstoffe, Lebensmittelzutaten sowie Gesundheits- und Biowissenschaften, gab heute bekannt, dass eine neue gesundheitsbezogene Angabe zur Herzgesundheit für isoliertes Sojaprotein von der Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) genehmigt wurde. Die Genehmigung ermöglicht es Lebensmittel- und Getränkeherstellern in Australien und Neuseeland, den Verzehr von Sojaprotein mit einem gesunden Cholesterinspiegel im Blut in Verbindung zu bringen.

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First heart health claim approved for soy protein in Australia and New Zealand.

"Seit Jahrzehnten investiert IFF in die wissenschaftliche Erforschung von Sojaprotein und dessen Beitrag zur Herz-Kreislauf-Gesundheit", sagte Tony Andrew, Vice President für Proteinlösungen bei IFF Food Ingredients. "Diese anerkannte Angabe bestätigt jahrelange intensive Forschung und Zusammenarbeit. Dank unserer fundierten Fachkenntnisse in den Bereichen Inhaltsstoffwissenschaft, Anwendung und Skalierung sind wir bestens aufgestellt, um unseren Kunden dabei zu helfen, diesen Meilenstein in differenzierte Produkte umzusetzen, die in puncto Gesundheit, Geschmack und Nachhaltigkeit überzeugen."

Diese Angabe stützt sich auf eine mehrjährige, kontinentübergreifende Forschungskooperation, die von IFF, dem Soy Nutrition Institute Global und dem U.S. Soybean Export Council gefördert wurde und an der Forscher aus Australien sowie von der University of Toronto beteiligt waren. Gemäß der neuen Zulassung dürfen Lebensmittel, die so formuliert sind, dass sie den Verbrauchern helfen, eine tägliche Zufuhr von 20-25 Gramm isoliertem Sojaprotein zu erreichen, und die im Rahmen einer gesunden, ausgewogenen Ernährung verzehrt werden, die gesundheitsbezogene Angabe zur Herzgesundheit tragen.

Isoliertes Sojaprotein ist ein zu 90 pflanzliches, hochwertiges Vollprotein, das alle neun essenziellen Aminosäuren enthält. Aufgrund seiner funktionellen Vielseitigkeit wird es häufig in Getränken, Milchalternativen, Energieriegeln, Snacks und pflanzlichen Lebensmitteln verwendet Kategorien, in denen Verbraucher zunehmend nach Produkten suchen, die Geschmack mit klinisch belegten gesundheitlichen Vorteilen verbinden. Diese Zulassung stellt einen bedeutenden Meilenstein für die pflanzliche Ernährung dar und bietet Marken neue Möglichkeiten, Produkte zu entwickeln, die die Herzgesundheit unterstützen.

"Die klinischen Erkenntnisse stützen einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von isoliertem Sojaprotein und verbesserten Blutfettwerten", sagte Dr. Alan Barclay, Ph.D., Hauptautor des FSANZ-Antrags. "Da rund 60 Prozent der erwachsenen Australier1und viele Neuseeländer von Dyslipidämie betroffen sind, stellt der tägliche Verzehr von Sojaprotein eine praktische ernährungsbasierte Strategie dar, um den Cholesterinspiegel zu regulieren und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken."

Australien und Neuseeland schließen sich elf weiteren Ländern an, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada und Japan, die den Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Sojaprotein und der Herzgesundheit anerkennen. Auf der Grundlage jahrzehntelanger Forschung und Innovation im Bereich des SOLAE SUPRO-Sojaprotein-Portfolios arbeitet IFF mit Lebensmittel- und Getränkeherstellern in der gesamten Region zusammen, um Produkte der nächsten Generation zu entwickeln, die Ernährungswissenschaft, Funktionalität und Verbraucherattraktivität vereinen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.iff.com/food-beverage/food-ingredients/protein-solutions/soy-protein-and-fiber/

1 https://www.abs.gov.au/statistics/health/health-conditions-and-risks/national-health-measures-survey/latest-release

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Bei IFF (NYSE: IFF) schaffen wir Freude durch Wissenschaft, Kreativität und Herzblut. Als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Geschmack, Duft, Lebensmittelzutaten, Gesundheit und Biowissenschaften treiben wir Innovationen für die Zukunft voran. Täglich liefern wir innovative, nachhaltige Lösungen, die Produkte, die Menschen schätzen, auf ein neues Niveau heben sie fördern das Wohlbefinden, erfreuen die Sinne und verbessern die menschliche Erfahrung. Weitere Informationen finden Sie unter iff.com, LinkedIn, Instagram und Facebook.

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