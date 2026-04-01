© Foto: Bernd von Jutrczenka - dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 09:30 Uhr, Schweiz: Clariant, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Telekom, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Februar 2026 10:30 Uhr, Deutschland: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig 12:30 Uhr, Deutschland: Bayer (Pharma Media Day 2026) 19:00 Uhr, USA: Hewlett Packard Enterprise, Hauptversammlung USA: Pkw-Absatz 3/26 Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE