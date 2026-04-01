Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 01.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Kritische Rohstoffe: China verknappt Germanium - und diese Aktie könnte zum westlichen Schlüsselspieler werden
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM
Tradegate
01.04.26 | 12:08
95,69 Euro
+6,37 % +5,73
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
S&P 500
DAXglobal Gold Miners
1-Jahres-Chart
NEWMONT CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NEWMONT CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
95,4995,6012:10
95,4395,6812:09
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AGNICO EAGLE
AGNICO EAGLE MINES LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AGNICO EAGLE MINES LIMITED180,45+7,83 %
DRC GOLD CORP0,127+4,96 %
NEWMONT CORPORATION95,69+6,37 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.