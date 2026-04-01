Die anhaltende militärische Konfrontation mit dem Iran versetzt die Finanzmärkte weltweit in Aufruhr. Gold, der klassische Krisenschutz, hat durch den zuletzt starken USD einen Rücksetzer gemacht und zieht die Blicke aller Anleger auf sich. Stetig steigende Ölpreise, Lieferengpässe und die Aussicht auf eine expansive Geldpolitik der US-Notenbank sollten die Rallye langfristig zusätzlich wieder anfeuern. Wer jetzt nicht handelt, könnte womöglich eine historische Chance verpassen. Wir sehen uns mit Newmont, DRC Gold und Agnico Eagle gleich drei spannende Goldunternehmen an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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