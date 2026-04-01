PSP Swiss Property AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Medienmitteilung



01.04.2026 / 18:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Generalversammlung der PSP Swiss Property AG genehmigt alle Anträge. Heute fand im Theater Casino Zug in Zug die ordentliche Generalversammlung der PSP Swiss Property AG statt. Insgesamt waren 32'873'545 Aktien bzw. 71.67% des Aktienkapitals vertreten. Allen Anträgen des Verwaltungsrats wurde zugestimmt. Genehmigung von Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2025 und Entlastung der Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung.

Dividendenausschüttung von CHF 3.95 brutto pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025. Die Barauszahlung erfolgt ab 9. April 2026 (Zahlungsdatum), mit ex-Datum am 7. April 2026.

Annahme des Vergütungsberichts und Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung.

Wiederwahlen von Dr. Luciano Gabriel als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats, sowie der bisherigen fünf Mitglieder des Verwaltungsrats, Henrik Saxborn, Mark Abramson, Corinne Denzler, Adrian Dudle und Dr. Katharina Lichtner (jeweils einjährige Amtsdauer).

Zuwahl von Dr. Martin Furrer als neues, unabhängiges und nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats (einjährige Amtsdauer).

Wiederwahlen der bisherigen drei Mitglieder des Vergütungsausschusses, Henrik Saxborn, Corinne Denzler und Adrian Dudle (jeweils einjährige Amtsdauer).

Wiederwahlen von Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026, und Proxy Voting Services GmbH, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine einjährige Amtsdauer. Der Verwaltungsrat ist wie folgt konstituiert: Henrik Saxborn ist Vizepräsident. Der Vergütungsausschuss und Nominationsausschuss bestehen aus Henrik Saxborn (Vorsitz), Corinne Denzler und Adrian Dudle, das Audit Committee aus Dr. Katharina Lichtner (Vorsitz), Mark Abramson und Adrian Dudle. Weitere Informationen

Giacomo Balzarini, CEO · Tel. +41 (0)44 625 59 59 · Mobile +41 (0)79 207 32 40

Vasco Cecchini, CCO & Head IR · Tel. +41 (0)44 625 57 23 · Mobile +41 (0)79 650 84 32 Agenda Publikation Q1 2026 · 12. Mai 2026 Publikation H1 2026 · 18. August 2026 Publikation Q1-Q3 2026 · 10. November 2026 Publikation FY 2026 · 23. Februar 2027 Ordentliche Generalversammlung 2027 · 1. April 2027

PSP Swiss Property - führendes Schweizer Immobilienunternehmen

PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 10.1 Mrd. in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert von CHF 7.4 Mrd. aus. Die 94 Mitarbeitenden verteilen sich auf die Standorte Basel, Genf, Zug und Zürich.



PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154).

Ende der Adhoc-Mitteilung