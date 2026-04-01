PSP Swiss Property AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Generalversammlung der PSP Swiss Property AG genehmigt alle Anträge.
Heute fand im Theater Casino Zug in Zug die ordentliche Generalversammlung der PSP Swiss Property AG statt. Insgesamt waren 32'873'545 Aktien bzw. 71.67% des Aktienkapitals vertreten.
Allen Anträgen des Verwaltungsrats wurde zugestimmt.
Der Verwaltungsrat ist wie folgt konstituiert: Henrik Saxborn ist Vizepräsident. Der Vergütungsausschuss und Nominationsausschuss bestehen aus Henrik Saxborn (Vorsitz), Corinne Denzler und Adrian Dudle, das Audit Committee aus Dr. Katharina Lichtner (Vorsitz), Mark Abramson und Adrian Dudle.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PSP Swiss Property AG
|Kolinplatz 2
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41417280404
|Fax:
|+41417280409
|E-Mail:
|info@psp.info
|Internet:
|www.psp.info
|ISIN:
|CH0018294154
|Valorennummer:
|1829415
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2302618
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2302618 01.04.2026 CET/CEST