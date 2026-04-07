|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|EDISON INTERNATIONAL
|US2810201077
|0,8775 USD
|0,7602 EUR
|ERIE INDEMNITY COMPANY
|US29530P1021
|1,4625 USD
|1,2671 EUR
|MATCH GROUP INC
|US57667L1070
|0,2 USD
|0,1732 EUR
|PREFERRED BANK
|US7403674044
|0,8 USD
|0,6931 EUR
|PSP SWISS PROPERTY AG
|CH0018294154
|3,95 CHF
|4,2883 EUR
|SIGA TECHNOLOGIES INC
|US8269171067
|0,6 USD
|0,5198 EUR
|SMITHFIELD FOODS INC
|US8322482071
|0,3125 USD
|0,2707 EUR
