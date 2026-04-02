AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Freiburg, 2. April 2026
AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 - Starke Wertschaffung und solide operative Performance der Beteiligungen
2025 war ein wichtiges Jahr für AEVIS VICTORIA SA (AEVIS). Es war geprägt von Erfolgen bei der Strategieumsetzung und kontinuierlicher Wertschaffung. Investitionen in künftiges Wachstum beeinflussten die Margen zeitweise. Die Beteiligungen in den Bereichen Healthcare, Hospitality und Immobilien zeigten eine solide operative Performance. Der konsolidierte Gesamtumsatz auf Gruppenstufe beläuft sich auf CHF 1'208.4 Mio. (2024: CHF 1'057.2 Mio.), was einem Anstieg um 14.3% entspricht. Der Nettoumsatz wuchs um 13.5% auf CHF 1'055 Mio. (2024: CHF 929.9 Mio.). Das konsolidierte EBITDAR erreichte CHF 166.6 Mio. (2024: CHF 172.0 Mio.) und entspricht einer Marge von 15.8%. Das konsolidierte EBITDA belief sich auf CHF 72.5 Mio. (2024: CHF 89.2 Mio.). Die Gruppe weist für das Geschäftsjahr einen konsolidierten Verlust von CHF 25.6 Mio. aus (2024: CHF -8.3 Mio.), was insbesondere auf das Ausbleiben von M&A-Transaktionen zurückzuführen ist. Der NAV pro Aktie erreichte CHF 26.15 - 7.8% mehr als im Vorjahr (CHF 24.25). Für AEVIS als Beteiligungsgesellschaft ist der NAV besonders massgebend und sein stetiges Wachstum verdeutlicht den inneren Wert des Portfolios.
Healthcare: strategischer Ausbau des Netzwerks
Hospitality: positive Entwicklung
Immobilien: Portfolioqualität und solide Finanzierung
Die Immobiliengesellschaft Swiss Hotel Properties SA (von AEVIS gehalten: 100%) ist Eigentümerin der Infrastruktur des Hotelportfolios. Sie verzeichnete Einnahmen von CHF 46.0 Mio. (2024: CHF 30.9 Mio., + 48.9%). Der Portfoliowert per Jahresende beträgt CHF 901.8 Mio., was einem Anstieg um 2.3% entspricht (2024: CHF 881.2 Mio.). Der NAV liegt bei CHF 432.7 Mio. (2024: CHF 385.5 Mio.).
Kapitalstruktur und Finanzierung
Ausblick
Wie angekündigt plant Infracore, ihr Infrastrukturangebot weiteren öffentlichen und privaten Gesundheitseinrichtungen zur Verfügung zu stellen - zusätzlich zur Ankermieterin Swiss Medical Network. Vor dem Hintergrund von steigendem Investitionsbedarf und herausforderungsreichen Finanzierungsbedingungen, mit denen sich Schweizer Spitäler konfrontiert sehen, werden solche Sale-and-Leaseback-Transaktionen an Bedeutung gewinnen. Die am 30. März bekanntgegebene langfristige Infrastrukturpartnerschaft mit dem See-Spital in Horgen im Kanton Zürich steht exemplarisch für diese Entwicklung. Infracore ist diesbezüglich gut positioniert und prüft Optionen zur Erweiterung der Kapitalbasis, inklusive eines möglichen IPO, um diese Expansion voranzutreiben und der wachsenden Nachfrage nach Sale-and-Leaseback-Transaktionen in der Schweiz entsprechen zu können. AEVIS unterstützt dies.
Reporting im Detail
Telefonkonferenz heute um 9 Uhr 30
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