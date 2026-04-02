AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Jahresergebnis

AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 - Starke Wertschaffung und solide operative Performance der Beteiligungen



02.04.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Freiburg, 2. April 2026 AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 - Starke Wertschaffung und solide operative Performance der Beteiligungen 2025 war ein wichtiges Jahr für AEVIS VICTORIA SA (AEVIS). Es war geprägt von Erfolgen bei der Strategieumsetzung und kontinuierlicher Wertschaffung. Investitionen in künftiges Wachstum beeinflussten die Margen zeitweise. Die Beteiligungen in den Bereichen Healthcare, Hospitality und Immobilien zeigten eine solide operative Performance. Der konsolidierte Gesamtumsatz auf Gruppenstufe beläuft sich auf CHF 1'208.4 Mio. (2024: CHF 1'057.2 Mio.), was einem Anstieg um 14.3% entspricht. Der Nettoumsatz wuchs um 13.5% auf CHF 1'055 Mio. (2024: CHF 929.9 Mio.). Das konsolidierte EBITDAR erreichte CHF 166.6 Mio. (2024: CHF 172.0 Mio.) und entspricht einer Marge von 15.8%. Das konsolidierte EBITDA belief sich auf CHF 72.5 Mio. (2024: CHF 89.2 Mio.). Die Gruppe weist für das Geschäftsjahr einen konsolidierten Verlust von CHF 25.6 Mio. aus (2024: CHF -8.3 Mio.), was insbesondere auf das Ausbleiben von M&A-Transaktionen zurückzuführen ist. Der NAV pro Aktie erreichte CHF 26.15 - 7.8% mehr als im Vorjahr (CHF 24.25). Für AEVIS als Beteiligungsgesellschaft ist der NAV besonders massgebend und sein stetiges Wachstum verdeutlicht den inneren Wert des Portfolios. Healthcare: strategischer Ausbau des Netzwerks

Die Swiss Medical Network Holding SA (von AEVIS gehalten: 76.3%) ist auch im Jahr 2025 der Wachstumstreiber. Dank der Integration des Spitals Zofingen, der Einbindung des Centromedico-Netzwerks im Tessin und des weiteren Ausbaus der ambulanten Aktivitäten konnte Swiss Medical Network seine Position im Schweizer Gesundheitswesen deutlich stärken. Die Akquisitionen beeinflussten zwar die kurzfristige Performance, die operative Profitabilität erwies sich hingegen als resilient, was die Reife und die Effizienz des Unternehmens verdeutlicht. Swiss Medical Network steigerte seinen konsolidierten Gesamtumsatz um 21.7% auf CHF 988.5 Mio. (2024: CHF 812.1 Mio.). Der Nettoumsatz (ohne Honorare für medizinische Leistungen) belief sich auf CHF 835.1 Mio. - ein Anstieg um 21.9% (2024: CHF 684.9 Mio.). Ohne Akquisitionseffekte verzeichnete Swiss Medical Network ein Wachstum um 2.0%. Das EBITDAR erreichte CHF 133.0 Mio., was 15.9% des Nettoumsatzes entspricht und einen Anstieg um 16.8% gegenüber dem Vorjahr (CHF 113.9 Mio.) darstellt. Hospitality: positive Entwicklung

MRH Switzerland SA, die Hotellerie-Tochter von AEVIS (von AEVIS gehalten: 100%) entwickelte sich im Jahr 2025 sehr positiv. Der Abschluss eines umfangreichen Investitionszyklus stärkte die Qualität des MRH-Angebots weiter, was sich in höheren durchschnittlichen Zimmerpreisen von CHF 581 bei einer gleichzeitig erfreulichen Auslastung von 56.7% widerspiegelt. Der Umsatz stieg um 3.7% auf CHF 195.4 Mio. (2024: CHF 188.4 Mio.) und das EBITDAR belief sich auf CHF 46.0 Mio. (2024: CHF 43.5 Mio., +5.8%), was einer EBITDAR-Marge von 23.6% entspricht (2024: 23.1%). Immobilien: Portfolioqualität und solide Finanzierung

Infracore SA (von AEVIS direkt und indirekt gehalten: 30%), das führende Schweizer Unternehmen für Spitalinfrastruktur, blickt auf ein starkes Geschäftsjahr 2025 zurück. Das Portfolio umfasst per 31. Dezember 2025 47 Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 1.41 Mrd. (2024: CHF 1.33 Mrd.). Der Ertrag ohne Neubewertung beläuft sich auf CHF 66.4 Mio., was einem Anstieg um 9.7% gegenüber dem Vorjahr entspricht (2024: CHF 60.5 Mio.). Das EBITDA (inklusive Neubewertung) stieg auf CHF 76.7 Mio. (2024: CHF 59.5 Mio.). Die EBITDA-Marge des Jahres 2025 liegt bei 93.0% im Vergleich zu 90.4% im Vorjahr. Der Reingewinn beträgt CHF 55.8 Mio. und liegt somit 65.5% über dem Vorjahr (2024: CHF 33.7 Mio.). Der NAV vor latenten Steuern belief sich auf CHF 809.3 Mio. (2024: CHF 718.4 Mio.). Die Immobiliengesellschaft Swiss Hotel Properties SA (von AEVIS gehalten: 100%) ist Eigentümerin der Infrastruktur des Hotelportfolios. Sie verzeichnete Einnahmen von CHF 46.0 Mio. (2024: CHF 30.9 Mio., + 48.9%). Der Portfoliowert per Jahresende beträgt CHF 901.8 Mio., was einem Anstieg um 2.3% entspricht (2024: CHF 881.2 Mio.). Der NAV liegt bei CHF 432.7 Mio. (2024: CHF 385.5 Mio.). Kapitalstruktur und Finanzierung

Im Berichtsjahr reduzierte AEVIS die Nettoverschuldung um CHF 113.3 Mio. auf CHF 838.9 Mio. und senkte damit die Verschuldungsquote von 53.4% auf 49.8%. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 29.1%. Insgesamt bleibt die Finanzlage von AEVIS solide: Etwa die Hälfte der Verbindlichkeiten ist an Immobilien- bzw. Infrastrukturvermögenswerte geknüpft, die mit einer Netto-LTV-Quote von 45.4% konservativ finanziert sind. Der verbleibende Teil profitiert vom laufenden Schuldenabbau. Ausblick

Swiss Medical Network geht von einer erneut positiven Entwicklung im Jahr 2026 aus. Der Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Profitabilität der akquirierten Institutionen und auf dem weiteren Ausbau des Modells der integrierten Versorgung. Gemäss aktueller Einschätzung erwartet das Unternehmen keine wesentlichen Auswirkungen durch das neu eingeführte Schweizer TARDOC-Tarifsystem. Swiss Medical Network strebt ein organisches Wachstum von 2.0 bis 3.0% an, wobei die EBITDAR-Marge im Jahr 2026 voraussichtlich über 20.5% liegen wird und mittelfristig eine weitere Verbesserung auf rund 23.0% angestrebt wird. Für 2026 erwartet Swiss Medical Network ein EBITDA im Bereich von CHF 75 Mio. bis CHF 85 Mio. sowie eine Rückkehr zu einem positiven Reingewinn. Im Segment Hospitality gibt AEVIS angesichts der naturgemäss begrenzten Vorhersehbarkeit des Geschäfts keine Guidance ab. Wie angekündigt plant Infracore, ihr Infrastrukturangebot weiteren öffentlichen und privaten Gesundheitseinrichtungen zur Verfügung zu stellen - zusätzlich zur Ankermieterin Swiss Medical Network. Vor dem Hintergrund von steigendem Investitionsbedarf und herausforderungsreichen Finanzierungsbedingungen, mit denen sich Schweizer Spitäler konfrontiert sehen, werden solche Sale-and-Leaseback-Transaktionen an Bedeutung gewinnen. Die am 30. März bekanntgegebene langfristige Infrastrukturpartnerschaft mit dem See-Spital in Horgen im Kanton Zürich steht exemplarisch für diese Entwicklung. Infracore ist diesbezüglich gut positioniert und prüft Optionen zur Erweiterung der Kapitalbasis, inklusive eines möglichen IPO, um diese Expansion voranzutreiben und der wachsenden Nachfrage nach Sale-and-Leaseback-Transaktionen in der Schweiz entsprechen zu können. AEVIS unterstützt dies. Reporting im Detail

Der Geschäftsbericht von AEVIS VICTORIA SA kann via Link heruntergeladen werden:

Geschäftsbericht 2025 Telefonkonferenz heute um 9 Uhr 30

AEVIS VICTORIA SA wird heute um 09 Uhr 30 Uhr MESZ im Rahmen einer Telefonkonferenz ihre Jahresergebnisse 2025 vorstellen. Die Konferenz wird von Antoine Hubert, Präsident des Verwaltungsrats, gemeinsam mit Fabrice Zumbrunnen, CEO, und Michel Keusch, CFO, geleitet. Die Konferenz findet in englischer Sprache statt. Bitte melden Sie sich über den untenstehenden Link für die Telefonkonferenz an. Sie erhalten die Einwahlnummern dann automatisch per E-Mail: https://webcast.meetyoo.de/reg/sHpN4mOrLOCU Audio-Webcast

Audiosignal und Präsentation via Webbrowser. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Telefonkonferenz werden gebeten, den Ton ihres Browsers stummzuschalten: https://www.webcast-eqs.com/aevis-2025-ar Für weitere Informationen

AEVIS VICTORIA SA Medien- und IR-Beauftragte: c/o Dynamics Group, Zürich

Marion Schihin, msc@dynamicsgroup.ch, +41 79 705 88 15

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10 Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better-aging». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com . Capital Markets Day 2026

Der Capital Markets Day von AEVIS VICTORIA wird am Mittwoch, 20. Mai 2026 im Genolier Innovation Hub, Route du Muids 3, 1272 Genolier, Schweiz, stattfinden.

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