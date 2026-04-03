IFF (NYSE: IFF), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Aromen, Duftstoffe, Lebensmittelzutaten sowie Gesundheits- und Biowissenschaften, lanciert PureStrong, ein neues Probiotikum, das eigens zur Förderung einer gesunden Verdauung bei Hunden entwickelt wurde.

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IFF introduces PureStrong, a probiotic made specifically for dogs.

Hunde sind heutzutage oftmals Teil der Familie. Diese Entwicklung fördert ein schnelles Wachstum des 3,2-Milliarden-Dollar-Marktes der Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere. Fast die Hälfte der Haustierhalter in den USA haben bereits Probiotika für ihre Hunde gekauft oder überlegt, dies zu tun. In diesem Rahmen legt PureStrong einen neuen Standard fest: haustierorientierte Wissenschaft, die genau auf die Hundebiologie abgestimmt ist.

"PureStrong wird direkt aus dem Mikrobiom gesunder Hunde gewonnen und soll die tatsächliche Lebensweise von Hunden unterstützen wie sie essen, reisen, altern und sich an Veränderungen anpassen", sagte Allyson Fish, Senior Vice President für Gesundheitswissenschaften für IFF. "So bringt IFF Haustier-Wellness voran: wissenschaftsgetriebene Innovation, die in der Praxis funktioniert."

Dieses einzigartige Probiotikum für Hunde ist Teil von HOWARU Pet, dem IFF-Portfolio hunde- und katzenspezifischer probiotischer Stämme, das auf Mikrobiom-Wissenschaft, hochwertiger Herstellung und klinischer Bewertung basiert. IFF blickt auf mehrere Jahrzehnte Erfahrung an der Spitze von Probiotika und Biowissenschaft zurück und kann daher Marken für Haustiergesundheit dabei helfen, über pure trendorientierte Formulierungen hinauszugehen und gezielt Wellness zu fördern.

Für Hunde entwickelt, nicht umformuliert

Anders als viele Probiotika auf dem Markt basiert PureStrong auf einem spezifischen Limosilactobacillus reuteri-Stamm, anstatt auf einer Mischung generischer Stämme, die ursprünglich für Menschen oder Nutztiere entwickelt wurden. Da dieser Stamm direkt aus dem Mikrobiom des Hundes stammt, ist er natürlich darauf ausgelegt, im Darm eines Hundes zu überleben und zu wirken. Dieser fokussierte, auf einem einzigen Stamm basierende Ansatz versetzt Marken, die Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere herstellen, in die Lage, einfache, sehr zielgerichtete, niedrig dosierte Produkte zu entwickeln, die genau auf den biologischen Bedarf von Hunden abgestimmt sind. Der Stamm wird für die Formate entwickelt, denen Haustiereltern bereits vertrauen, darunter Puder, Kapseln, Tabletten und Sticks. Gleichzeitig erhalten Marken ein klares Unterscheidungsmerkmal in einer der am schnellsten wachsenden Kategorien der Haustierpflege.

Bedeutung für Haustierbesitzer

Die Verdauungsgesundheit betrifft nahezu jeden Teil des täglichen Lebens eines Hundes, von Wohlbefinden und Hydratation bis hin zu Nährstoffaufnahme und Immunsystem.

Ernährungsveränderungen, Reisen, Stress und Alterung können den Darm eines Hundes stören und sich oft an Symptomen bemerkbar machen, die Besitzer sofort erkennen, etwa im Bereich Stuhleigenschaften und Verdauungsprobleme. PureStrong soll Hunde durch alltägliche Momente begleiten, die die Verdauungsgesundheit belasten können. In einer kontrollierten Studie an gesunden Hunden, die einer abrupten Ernährungsumstellung ausgesetzt wurden, zeigten Hunde, die PureStrong erhielten, verbesserte Marker für Verdauungsgesundheit sowie Hydratations- und Ernährungstoleranz, was zu festerem Stuhl ohne Verstopfung führte.

"Hunde erleben Veränderungen genau wie wir, von neuem Futter über neue Umgebungen bis hin zu neuen Lebensabschnitten", sagte Danielle Rendina, leitende Wissenschaftlerin für IFF Pet Health. "PureStrong arbeitet mit dem natürlichen Mikrobiom eines Hundes und unterstützt die Verdauung sanft und effektiv, sodass sich Hundeeltern gut informiert, bewusst und persönlich um ihren Hund kümmern können."

PureStrong vermittelt Hundebesitzern eine klare und beruhigende Botschaft: dieses Probiotikum wurde für Hunde entwickelt, gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnisse und unterstützt von einem Unternehmen mit umfangreicher Expertise im Bereich des Mikrobioms. Dieses neue Probiotikum für Hunde zeigt eine breitere Entwicklung in der Haustierpflege Hunde werden mit derselben Aufmerksamkeit, derselben Rigorosität und demselben Respekt behandelt wie die Menschen, die sie lieben. Weitere Informationen über PureStrong und die Gesundheitslösungen für Haustiere von IFF finden Sie auf https://iff.co/4sy7WJL.

Willkommen bei IFF

Bei IFF (NYSE: IFF) schaffen wir Freude durch Wissenschaft, Kreativität und Herzblut. Als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Geschmack, Duft, Lebensmittelzutaten, Gesundheit und Biowissenschaften treiben wir Innovationen für die Zukunft voran. Täglich liefern wir innovative, nachhaltige Lösungen, die Produkte, die Menschen schätzen, auf ein neues Niveau heben sie fördern das Wohlbefinden, erfreuen die Sinne und verbessern die menschliche Erfahrung. Weitere Informationen finden Sie unter iff.com, LinkedIn, Instagram und Facebook.

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