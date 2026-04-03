Stabiler Rollout validiert die neu aufgebaute Architektur; operative Transition in die Skalierungsphase ist im Gange.

ZUSAMMENFASSUNG

Die naoo AG (Düsseldorfer Börse: NAO) bestätigt heute den abgeschlossenen und stabilen Rollout von Generation V - der vollständig neu gestalteten Social-Commerce- und Lokalaktivierungsplattform des Unternehmens - auf iOS und Android. Die Bereitstellung wurde plangemäss abgeschlossen, und alle Kernfunktionen sind als stabil bestätigt. Die Ankündigung markiert den formellen Übergang der naoo AG von der Plattformentwicklung in die kommerzielle Skalierungs- und Nutzergewinnungsphase.

WICHTIGE OPERATIVE KENNZAHLEN

Plattformumfang: Generation V bietet eine grundlegend neu gestaltete Architektur mit neuer Navigationsstruktur, neu aufgebautem Frontend und Backend, verbesserten Performance-Benchmarks und einer deutlich verbesserten Nutzererfahrung auf beiden mobilen Betriebssystemen.

Rollout-Status: Der Rollout verlief reibungslos und ohne wesentliche Zwischenfälle. Alle Kernfunktionen sind operativ bestätigt.

Technologische Grundlage: Generation V konsolidiert die KI-Personalisierungsinfrastruktur von naoo (Gaia-Datenplattform und ModelKnife ML), den sozialen Graphen, das gamifizierte Anreizsystem und die Händlerintegrations-Ebene - und ermöglicht damit das naoo Business-Abonnementprodukt und seine lokalen Aktivierungsformate.

Händlerinfrastruktur: Generation V bietet die bestätigte technologische Grundlage für den weiteren Rollout von naoo Business und ermöglicht die Integration lokaler Händler sowie Aktivierungsformate in physischen Geschäften.

Umsatzbasis: Kingfluencers AG, die vollständig im Besitz des Unternehmens befindliche Tochtergesellschaft und führende Creator-Marketing-Plattform der Schweiz, erzielte 2025 einen Umsatz von CHF 8 Millionen und bietet damit eine stabile Einkommensbasis vor der Skalierung der naoo-Plattform.

Finanzausblick: EBITDA-Breakeven wird bis Ende 2026 angestrebt. Die Jahresergebnisse 2025 werden im Geschäftsbericht veröffentlicht, der Ende April 2026 erwartet wird.

Unabhängige Analyse: Die GBC AG Research hat eine Eigenkapitalbewertung von CHF 147,4 Millionen und ein Kursziel von CHF 26,50 je Aktie ermittelt. Dies spiegelt eine unabhängige Analyse Dritter wider und stellt keine Darstellung der naoo AG dar.





«Mit Generation V haben wir eine hochleistungsfähige Entwicklungsplattform geschaffen, auf der modernes Design, skalierbare App-Technologie und KI zusammenkommen. Der erfolgreiche Rollout auf iOS und Android zeigt nun, dass dieses Fundament nicht nur konzeptionell, sondern operativ und bereit zur Skalierung ist.»

- Dr. Thomas Wolfensberger, Gründer & Hauptaktionär, naoo AG

STRATEGISCHER KONTEXT

Die bestätigte Bereitstellung von Generation V schliesst das Kapitel der Plattformentwicklung und eröffnet die Phase des kommerziellen Betriebs. Das Management hat angegeben, dass die kurzfristigen Prioritäten des Unternehmens folgende sind: Skalierung der Nutzergewinnung, Ausbau lokaler Inhalte und Händlerbeteiligung sowie Weiterentwicklung personalisierter Engagement-Funktionen. Die Stadtrollouts in Zürich und Berlin bleiben die designierten ersten Skalierungsmärkte.

KOTIERUNGS- & KONTAKTANGABEN

Die naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, und beschäftigt 41 Mitarbeitende in ihren Gruppenoperationen. Das Unternehmen ist seit Dezember 2024 an der Düsseldorfer Börse kotiert.

Investoren- & Medienkontakt: Karl Fleetwood, Chief Operating Officer | karl.fleetwood@naoo.com | +41 79 867 10 10

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND RECHTLICHER HINWEIS

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen basieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Nichts in diesem Dokument stellt eine Anlageberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die naoo AG ist an der Düsseldorfer Börse kotiert (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329). Alle Daten stammen aus Unternehmensangaben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige Ergebnisse. Medien- und Investorenkontakt: Karl Fleetwood, COO - karl.fleetwood@naoo.com | +41 79 867 10 10 | www.naoo.com

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