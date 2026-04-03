Kaum ein Rohstofftitel hat in den vergangenen Monaten eine derart beeindruckende Dynamik entwickelt wie Versamet Royalties, die Aktie des Royalty-Unternehmens ist seit dem IPO im Mai 2025 um rund +150% gestiegen. Hinter der starken Kursperformance steht ein operativer Höhenflug, der selbst in einer zyklischen Branche heraussticht - und in Zukunft noch weiter Fahrt aufnehmen könnte. Ein Wachstum, das beeindruckt Im abgelaufenen Jahr legte das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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