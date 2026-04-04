Beyond AI: Sind Quantum-Aktien das nächste große Tech-Thema? SuperQ und D-Wave im Fokus

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Die Rally rund um künstliche Intelligenz hat die Technologiemärkte in den vergangenen zwei Jahren dominiert. Doch während Investoren weiterhin auf KI setzen, rückt bereits die nächste potenzielle Disruption in den Fokus: Quantencomputing. Erste kommerzielle Anwendungen und neue Plattformansätze deuten darauf hin, dass sich der Sektor von der Forschung in Richtung praktischer Nutzung bewegt. Unternehmen wie D-Wave und SuperQ stehen exemplarisch für diese Entwicklung.

Vom Forschungsthema zur kommerziellen Anwendung

Lange galt Quantencomputing als Zukunftstechnologie ohne kurzfristige Umsatzperspektiven. Doch genau dieses Bild beginnt sich zu verändern. Ein zentraler Treiber ist die Kombination von Quantencomputing mit klassischer Hochleistungsrechner-Infrastruktur und künstlicher Intelligenz.

Laut der aktuellen Investorenpräsentation von SuperQ Quantum (ISIN: CA86848C1086) liegt der Fokus auf hybriden Systemen, die verschiedene Rechenansätze kombinieren, um reale Probleme effizient zu lösen. Damit verschiebt sich die Rolle von Quantencomputern: weg vom isolierten Spezialwerkzeug hin zu einem Bestandteil integrierter IT-Architekturen.

SuperQ spricht in diesem Zusammenhang von einem möglichen "ChatGPT-Moment" für Quantencomputing - also einem Punkt, an dem die Technologie für eine breite Nutzerbasis zugänglich und wirtschaftlich relevant wird.

D-Wave: Frühe Kommerzialisierung durch Spezialisierung

Eine der zentralen börsennotierten Adressen im Quantum-Segment ist D-Wave Quantum Inc. Das Unternehmen verfolgt einen anderen Ansatz als viele Wettbewerber: Statt universeller Quantencomputer setzt D-Wave auf sogenanntes Quantum Annealing, das sich insbesondere für Optimierungsprobleme eignet.

Diese Spezialisierung zahlt sich zunehmend aus. Anwendungen finden sich unter anderem in der Logistik, Produktionsplanung oder Verkehrssteuerung - also in Bereichen mit unmittelbarem wirtschaftlichem Nutzen.

Ein wichtiger Meilenstein ist laut SuperQ die Veröffentlichung einer Studie im Fachjournal Science, die zeigt, dass D-Waves Advantage2-System bei bestimmten Aufgaben klassische Supercomputer übertreffen kann. Damit verschiebt sich die Diskussion von theoretischer Überlegenheit hin zu messbarer praktischer Leistung.

Zudem ist D-Wave bereits in kommerzielle Prozesse integriert. Plattformanbieter wie SuperQ greifen auf die Systeme zurück, um konkrete Kundenanwendungen umzusetzen. Das spricht für eine zunehmende Marktreife des Ansatzes.

SuperQ: Die Anwendungsebene als Werttreiber

Während D-Wave die Infrastruktur bereitstellt, positioniert sich SuperQ als Plattformanbieter auf der Anwendungsebene. Historisch zeigt sich im Technologiesektor häufig, dass gerade diese Ebene den größten wirtschaftlichen Mehrwert generiert - vergleichbar mit Cloud-Software im klassischen IT-Markt.

Das zentrale Produkt, die "Super Plattform", kombiniert Quantenhardware, klassische Rechenleistung und KI-Modelle zu einer integrierten Lösung. Ziel ist es, komplexe Problemstellungen über eine benutzerfreundliche Schnittstelle zugänglich zu machen.

Technologisch basiert das Konzept auf einer Art Orchestrierungsschicht, die verschiedene Systeme koordiniert. In der Präsentation wird dies als "Team von PhDs" beschrieben, das automatisch die optimale Lösung für ein Problem berechnet.

Die adressierten Anwendungsfelder sind breit gefächert und umfassen unter anderem Lieferkettenoptimierung, Wirkstoffforschung, Energieverteilung und Finanzmodellierung. Gemeinsam ist diesen Bereichen, dass bereits kleine Effizienzgewinne erhebliche wirtschaftliche Effekte haben können.

Cybersecurity als zusätzlicher Wachstumstreiber

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Rolle von Quantencomputing in der Cybersicherheit. Mit zunehmender Rechenleistung könnten zukünftige Quantencomputer bestehende Verschlüsselungsverfahren wie RSA potenziell angreifen.

SuperQ adressiert dieses Thema mit seiner "SuperPQC"-Suite, die auf sogenannte Post-Quantum-Kryptografie abzielt. Diese soll Unternehmen helfen, ihre Systeme frühzeitig gegen zukünftige Risiken abzusichern.

Bewertung und Marktstruktur

Ein Blick auf die aktuellen Bewertungen zeigt, dass der Quantum-Sektor trotz zunehmender Aufmerksamkeit noch in einer frühen Phase steckt. Laut SuperQ liegen die Marktkapitalisierungen etablierter Player wie IonQ, D-Wave und Rigetti bereits im Milliardenbereich, während kleinere Anbieter wie SuperQ deutlich darunter liegen

Diese Differenz spiegelt sowohl unterschiedliche Reifegrade als auch verschiedene Geschäftsmodelle wider. Während Infrastrukturanbieter bereits stärker vom Kapitalmarkt bewertet werden, könnten Plattform- und Softwarelösungen langfristig zusätzliche Wertschöpfung generieren.

Für Investoren ergibt sich daraus ein Spannungsfeld zwischen etablierten Namen mit höherer Bewertung und kleineren Unternehmen mit potenziell größerem Wachstumsspielraum.

Übergang zu skalierbaren Geschäftsmodellen

Ein entscheidender Faktor für die weitere Entwicklung ist die Monetarisierung. SuperQ setzt dabei auf mehrere Erlösquellen, darunter Software-Abonnements, nutzungsbasierte Gebühren und Unternehmenslizenzen

Dieser Ansatz orientiert sich an erfolgreichen Modellen aus dem Cloud- und Softwarebereich. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, eine ausreichend breite Kundenbasis aufzubauen und die Technologie in den operativen Alltag von Unternehmen zu integrieren.

Gleichzeitig bleibt die Abhängigkeit von technologischen Fortschritten bestehen. Ohne weitere Verbesserungen bei Stabilität und Skalierbarkeit könnte die Marktdurchdringung langsamer verlaufen als erwartet.

Fazit: Frühe Phase mit strukturellem Potenzial

Quantencomputing entwickelt sich zunehmend von einem reinen Forschungsthema hin zu einem kommerziellen Technologiefeld. Erste Anwendungsfälle, hybride Systemarchitekturen und neue Plattformmodelle deuten darauf hin, dass der Sektor an Dynamik gewinnt.

Unternehmen wie D-Wave und SuperQ repräsentieren dabei unterschiedliche, aber komplementäre Ansätze entlang der Wertschöpfungskette. Während D-Wave auf spezialisierte Hardware und konkrete Anwendungen setzt, versucht SuperQ, die Technologie breiter zugänglich zu machen.

Für Investoren bleibt das Umfeld jedoch anspruchsvoll. Die technologische Entwicklung ist schwer vorhersehbar, und viele Geschäftsmodelle befinden sich noch im Aufbau.

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Quellen:

https://www.hhi.fraunhofer.de/en/press/news/quantum-communication-in-real-world-applications-research-consortium-validates-hybrid-network-architectures-over-680-kilometers.html

https://www.forbes.com/councils/forbesbusinesscouncil/2026/03/10/compute-sovereignty-in-the-quantum-era

https://www.superq.co/news/secures-strategic-european-foothold-via-landmark-partnership-with-fraunhofer-institute-for-industrial-mathematics-itwm

Lassen Sie sich in den Verteiler für SuperQ Quantum Computing Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler SuperQ Quantum Computing Inc." oder Nebenwerte".

SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

https://www.superq.co

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Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von SuperQ Quantum Computing einsehen: https://www.superq.co/



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Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung SuperQ Quantum Computing vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



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Enthaltene Werte: CA86848C1086