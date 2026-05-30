Quantencomputing könnte der nächste kommerzielle Durchbruch in der Arzneimittelforschung werden - und SuperQ Quantum will den Zugang vereinfachen

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Während Pharmaunternehmen nach schnelleren und kosteneffizienteren Wegen zur Entwicklung neuer Therapien suchen, beginnt sich Quantencomputing zunehmend von einer theoretischen Forschungsdisziplin hin zu praktischen Unternehmensanwendungen zu entwickeln.

Der größte Engpass der Pharmaindustrie wird zunehmend rechnergestützt

Die Pharmaindustrie ist in eine Phase eingetreten, in der die Menge biologischer Daten schneller wächst, als herkömmliche Computersysteme sie effizient verarbeiten können.

Arzneimittelentwickler analysieren heute riesige Molekülbibliotheken, Proteininteraktionen und genomische Datensätze auf der Suche nach neuen Therapien. Trotz Fortschritten bei künstlicher Intelligenz und Cloud-Computing bleibt die Entwicklung eines erfolgreichen Medikaments jedoch langsam, teuer und mit hoher Unsicherheit verbunden.

Die Entwicklung einer neuen Therapie kann weiterhin mehr als ein Jahrzehnt dauern und Milliarden kosten, insbesondere wenn gescheiterte Programme und Rückschläge in späten klinischen Phasen berücksichtigt werden.

Ein wesentlicher Teil dieser Ineffizienz entsteht durch die enorme Komplexität molekularer Modellierung. Forscher müssen häufig Hunderte Millionen möglicher Molekülkombinationen testen, bevor geeignete Kandidaten für Laboranalysen identifiziert werden können.

Genau diese Herausforderung lenkt die Aufmerksamkeit zunehmend auf Quantencomputing.

Quantensysteme sind für molekulare Komplexität ausgelegt

Im Gegensatz zu klassischen Computersystemen sind Quantencomputer dafür konzipiert, mehrere probabilistische Zustände gleichzeitig zu verarbeiten. Dadurch eignen sie sich theoretisch besonders gut für hochkomplexe molekulare Simulationen.

Die Pharmaindustrie hat dieses Potenzial erkannt. IBM und Moderna untersuchen bereits Quantenansätze zur Modellierung von mRNA-Strukturen, während Unternehmen wie Roche und Pfizer an quantengestützten Simulationstechniken arbeiten, um Prozesse in der Wirkstoffforschung effizienter zu gestalten.

Wichtig ist dabei, dass sich die kommerzielle Erzählung rund um Quantencomputing verändert. Die Branche entfernt sich zunehmend von der Diskussion über eine ferne "Quantum Supremacy" und konzentriert sich stattdessen auf kurzfristig einsetzbare Hybridmodelle, bei denen Quantensysteme gemeinsam mit KI-Modellen und klassischer Hochleistungsrecheninfrastruktur arbeiten.

Die Arzneimittelforschung gilt dabei zunehmend als eines der ersten realistischen kommerziellen Einsatzfelder für diesen hybriden Ansatz.

Die wirtschaftlichen Vorteile sind erheblich. Bereits kleine Verkürzungen von frühen Forschungs- und Entwicklungsphasen könnten die Produktivität der Pharmaindustrie deutlich steigern und gleichzeitig die Kapitalintensität entlang der Entwicklungsprozesse reduzieren.

Die Branche bewegt sich in Richtung hybrider Computermodelle

Die meisten Experten sind sich einig, dass vollständig fehlertolerante Quantencomputer noch Jahre von einem breiten Unternehmenseinsatz entfernt sind.

Dennoch benötigen viele pharmazeutische Anwendungen keine vollständig ausgereiften Quantensysteme, um bereits Mehrwert zu schaffen. Optimierungsorientierte Aufgaben wie Molekülscreening, Modellierung von Proteininteraktionen oder Priorisierung potenzieller Wirkstoffkandidaten werden bereits heute in hybriden Architekturen getestet, die künstliche Intelligenz, Hochleistungsrechnen und neue Quantenoptimierungstechnologien kombinieren.

Diese Entwicklung eröffnet Chancen weit über reine Hardwarehersteller hinaus. Ein wachsender Teil des Marktes konzentriert sich darauf, Unternehmen den Zugang zu fortschrittlicher Recheninfrastruktur zu vereinfachen - ein entscheidender Faktor für Pharmaunternehmen, die intern häufig noch nicht über umfassende Quantenexpertise verfügen.

SuperQ positioniert sich auf Zugänglichkeit statt Hardwarebesitz

Anstatt direkt mit großen Quantenhardware-Entwicklern zu konkurrieren, entwickelt SuperQ Quantum (ISIN: CA86848C1086) eine Orchestrierungsplattform, die Quantensysteme, KI-Modelle und Supercomputing-Infrastruktur in einer einheitlichen Umgebung integriert.

Die Super-Plattform soll es Unternehmenskunden ermöglichen, auf fortschrittliche Optimierungsprozesse zuzugreifen, ohne tiefgehende technische Kenntnisse über die zugrunde liegende Quantenarchitektur besitzen zu müssen.

Gerade in der pharmazeutischen Forschung könnte dieser Ansatz besonders relevant werden, da die rechnerische Komplexität stetig zunimmt, während Quantenexpertise in vielen kommerziellen Organisationen noch begrenzt vorhanden ist.

Dr. Muhammad Ali Khan, Gründer, CEO und Verwaltungsratsvorsitzender von SuperQ, beschreibt die Strategie des Unternehmens konsequent als einen Ansatz zur Senkung der Eintrittsbarrieren für fortschrittliche Computertechnologien.

In seinen öffentlichen Kommentaren zu Recheninfrastruktur und technologischer Souveränität betont Khan regelmäßig die Bedeutung, modernste Computersysteme wirtschaftlich nutzbar und nicht nur akademisch zugänglich zu machen.

Dieser Ansatz passt eng zu den aktuellen Prioritäten der Pharmaindustrie. Arzneimittelentwickler möchten nicht zwingend Experten für Quantencomputing werden - sie suchen vielmehr nach schnelleren Lösungen für rechnerische Engpässe, die sich direkt auf Forschungseffizienz und Entwicklungszeiten auswirken.

KI und Quantencomputing könnten die Arzneimittelforschung verändern

Künstliche Intelligenz hat bereits Teile der Pharmaindustrie transformiert, insbesondere bei der Erkennung biologischer Muster und der Identifizierung neuer Wirkstoffziele.

Quantencomputing wird zunehmend als ergänzende Technologie betrachtet, die bestimmte Formen molekularer Simulationen und Optimierungen bewältigen kann, die für klassische Computersysteme weiterhin äußerst schwierig bleiben.

Branchenanalysten erwarten, dass hybride KI-Quantenmodelle in den kommenden Jahren eine immer wichtigere Rolle in der Gesundheitsforschung spielen werden - insbesondere, da molekulare Datensätze weiter an Umfang und Komplexität zunehmen.

Für softwareorientierte Unternehmen wie SuperQ könnte die Chance daher weniger im Bau der eigentlichen Hardware liegen, sondern vielmehr darin, Unternehmen bei der praktischen Integration dieser neuen Rechenkapazitäten in bestehende Forschungs- und Entwicklungsumgebungen zu unterstützen.

Gesundheitswesen könnte einer der ersten kommerziellen Quantummärkte werden

Der Pharmasektor vereint mehrere Eigenschaften, die ihn für den Einsatz von Quantencomputing besonders attraktiv machen: enormer Rechenbedarf, hohe Forschungskosten und starke finanzielle Anreize für selbst kleine Effizienzsteigerungen.

Deshalb gilt das Gesundheitswesen für viele Branchenbeobachter als einer der realistischsten frühen Märkte für quantengestützte Unternehmensanwendungen.

Mit zunehmender Reife hybrider Systeme könnte die optimierungsbasierte Wirkstoffforschung schrittweise von experimentellen Pilotprojekten in einen breiteren operativen Einsatz übergehen.

Für SuperQ Quantum eröffnet dieser Wandel die Möglichkeit, sich nicht nur als Teilnehmer des Quantenökosystems zu positionieren, sondern als Plattform, die fortschrittliche Rechenleistung für Branchen praktisch nutzbar macht, in denen Geschwindigkeit, Optimierung und Skalierbarkeit zunehmend über Wettbewerbsfähigkeit entscheiden.

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Quellen

https://www.forbes.com/councils/forbesbusinesscouncil/2026/03/10/compute-sovereignty-in-the-quantum-era

Lassen Sie sich in den Verteiler für SuperQ Quantum Computing Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler SuperQ Quantum Computing Inc." oder Nebenwerte".

SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

https://www.superq.co

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Enthaltene Werte: CA86848C1086