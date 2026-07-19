Die nächsten Gewinner im Quantencomputing bauen womöglich nicht die Hardware, sondern das Betriebssystem

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In den vergangenen zwei Jahren drehte sich das Rennen im Quantencomputing vor allem um eine zentrale Frage: Wer wird die leistungsfähigste Maschine bauen?

Investoren konzentrierten sich auf die Anzahl der Qubits, Fortschritte bei der Fehlerkorrektur und konkurrierende Architekturen, während Unternehmen wie IonQ (ISIN: US46222L1089), D-Wave (ISIN: US26740W1099), Rigetti Computing (ISIN: US76655K1034) und IBM darum kämpften, sich eine frühe Führungsposition in dem zu sichern, was viele als die nächste große Computerplattform nach der künstlichen Intelligenz ansehen.

Doch die Investmentstory rund um Quantencomputing könnte nun in eine neue Phase eintreten.

Mit der zunehmenden Reife des Sektors erkennen Investoren immer stärker, dass bahnbrechende Technologien in der Vergangenheit nur selten allein durch Hardware Wert geschaffen haben. Die Revolution des Personal Computers brachte neben Intel-Prozessoren auch Microsoft und Windows hervor. Das Smartphone-Zeitalter schuf Gewinner bei Betriebssystemen, Cloud-Diensten und Anwendungen. Künstliche Intelligenz eröffnete Chancen, die weit über Halbleiter hinausgehen - hin zu Software, Infrastruktur und Cybersicherheit.

Auch das Quantencomputing könnte einen ähnlichen Weg einschlagen.

Immer häufiger lautet die entscheidende Frage für Investoren nicht mehr nur, wer den fortschrittlichsten Quantenprozessor entwickelt, sondern wer die Software und Betriebssysteme bereitstellt, mit denen Unternehmen Quantencomputer im großen Maßstab nutzen können.

Diese Herausforderung wird zunehmend dringlicher.

Während Regierungen und Unternehmen weiterhin Milliardenbeträge in die Quantenforschung investieren, bleibt die Branche stark fragmentiert. Gefangene Ionen, supraleitende Qubits, photonische Systeme und Quantenannealing bieten jeweils unterschiedliche Vorteile, doch ein dominanter Standard hat sich bislang nicht herausgebildet. Für Unternehmen, die heute Quantenlösungen evaluieren, birgt die Entscheidung für eine einzelne Architektur erhebliche Risiken.

Der Markt scheint darauf bereits zu reagieren.

Die jüngste Entwicklung börsennotierter Quantenunternehmen deutet darauf hin, dass Investoren selektiver werden. Firmen mit klaren kommerziellen Fortschritten werden belohnt, während gleichzeitig kritischere Fragen zu langfristigen Geschäftsmodellen gestellt werden. Die Diskussion verschiebt sich zunehmend von wissenschaftlichen Möglichkeiten hin zur praktischen Umsetzung.

Sogar die viel diskutierten Aussagen von Jensen Huang, CEO von NVIDIA (ISIN: US67066G1040), wonach fehlertolerantes Quantencomputing noch Jahre entfernt sein könnte, haben diesen Trend letztlich verstärkt. Anstatt sein Engagement im Sektor zu reduzieren, hat NVIDIA seine Investitionen in CUDA-Q und hybride Rechenumgebungen ausgebaut, die klassische und Quantenressourcen miteinander verbinden.

Die Botschaft ist eindeutig: Die ersten kommerziellen Gewinner des Quantenzeitalters müssen nicht zwangsläufig die Unternehmen sein, die eigenständige Quantencomputer entwickeln.

Vielmehr könnte der größte Wert künftig bei den Unternehmen entstehen, die die breite Nutzung der Technologie ermöglichen.

Diese Chancen erstrecken sich über zahlreiche Branchen.

Pharmaunternehmen erforschen Quantensimulationen, um die Entwicklung neuer Medikamente zu beschleunigen. Verteidigungsorganisationen prüfen quantenunterstützte Logistik- und Einsatzplanungen. Finanzinstitute analysieren Anwendungen für Portfoliooptimierung und Risikomodellierung. Gleichzeitig investieren Regierungen massiv in Post-Quantum-Cybersicherheit, da die Sorge vor sogenannten "Harvest Now, Decrypt Later"-Angriffen weiter zunimmt.

Doch alle diese Branchen stehen vor derselben Herausforderung:

Wie können Unternehmen Quantencomputing in ihre bestehende Infrastruktur integrieren, ohne jahrzehntelange Investitionen in Rechenzentren, künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechner ersetzen zu müssen?

Dadurch entsteht die Nachfrage nach einer neuen Technologieschicht: Betriebssystemen und Orchestrierungsplattformen, die klassisches und Quantencomputing miteinander verbinden.

Genau dieses Problem möchte SuperQ Quantum Computing (ISIN: CA86848C1086) lösen.

Das Unternehmen kündigte kürzlich die Entwicklung von Super OS an - eines Betriebssystems, das als universelle Orchestrierungsebene für heterogene Rechenumgebungen dienen soll. Parallel dazu arbeitet das Unternehmen an seinem hybriden Quantencomputer Super Nova. Das System soll CPUs, GPUs und mehrere Quantenprozessoren innerhalb einer gemeinsamen Architektur integrieren und gleichzeitig mit Quantenhardware anderer Anbieter kompatibel bleiben.

Die Bedeutung dieser Strategie liegt in ihrem hardwareunabhängigen Ansatz.

Nach Angaben des Unternehmens wird Super OS nicht auf die eigene Hardware beschränkt sein, sondern auch auf unterstützten Quantenplattformen anderer Hersteller eingesetzt werden können. Dadurch sollen Unternehmen und Rechenzentren flexibel bleiben, während sich die Quantenlandschaft weiterentwickelt. Geplant ist der Einsatz von Super Nova und Super OS sowohl in kommerziellen Rechenzentren als auch in gesicherten Infrastrukturen für Branchen wie Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Pharma.

Der Vergleich mit der klassischen Computerwelt liegt nahe.

Nutzer greifen auf klassische Prozessoren über Betriebssysteme wie Windows oder macOS zu. SuperQ argumentiert, dass auch Quantencomputer letztlich eine vergleichbare Softwareebene benötigen werden, die die Komplexität der Hardware abstrahiert und Anwendungen nahtlos über unterschiedliche Rechenressourcen hinweg ausführt. Vorstandschef Muhammad Ali Khan bezeichnete Super OS als das "operative Gewebe", das klassische Supercomputer-Cluster mit Quantenhardware verbindet.

Die Strategie des Unternehmens geht jedoch über reine Rechenleistung hinaus.

Neben Super OS und Super Nova entwickelt SuperQ auch seine Cybersicherheitsplattform SuperPQC weiter. Damit trägt das Unternehmen der zunehmenden Verschmelzung von Quantencomputing und Cyberresilienz Rechnung. Während sich Regierungen und Unternehmen auf das Post-Quantum-Zeitalter vorbereiten, wird Cybersicherheit zunehmend zu einem integralen Bestandteil der digitalen Infrastruktur.

Für Investoren ist diese Entwicklung von großer Bedeutung.

Die erste Phase des Quanteninvestments wurde von Hardware-Meilensteinen und wissenschaftlichen Durchbrüchen geprägt. Die nächste Phase könnte dagegen von Kommerzialisierung, Interoperabilität und der breiten Einführung in Unternehmen bestimmt werden. Firmen, die die Implementierung vereinfachen, verschiedene Architekturen verbinden und sichere Betriebsumgebungen bereitstellen, könnten am Ende ebenso wichtig werden wie jene, die die Quantenprozessoren selbst herstellen.

Die Geschichte liefert dafür zahlreiche Beispiele.

Die Gewinner früherer Technologierevolutionen waren nicht immer die Unternehmen mit der leistungsfähigsten Hardware. Häufig waren es jene Firmen, die die Plattformen geschaffen haben, welche Nutzer, Anwendungen und Infrastruktur miteinander verbanden.

Beim Quantencomputing könnte es nicht anders sein.

Während die Technologie den Schritt aus Forschungslaboren in Rechenzentren, Vorstandsetagen und staatliche Einrichtungen vollzieht, wird die nächste Generation von Gewinnern möglicherweise nicht einfach nur Quantencomputer bauen.

Sie könnten die Betriebssysteme entwickeln, die diese Technologie erst wirklich nutzbar machen.

Quellen

https://247wallst.com/investing/2026/06/24/why-investors-are-finally-separating-quantum-computing-winners-from-losers/

https://www.superq.co/

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SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

https://www.superq.co

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