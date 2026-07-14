SuperQ erweitert seine Ambitionen mit Quantenbetriebssystem und hybrider Computerplattform

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Das kanadische Unternehmen will eine Softwareebene schaffen, die Quantenprozessoren mit der Infrastruktur herkömmlicher Rechenzentren verbindet, und seine Präsenz auf den kommerziellen Märkten ausbauen.

SuperQ Quantum Computing (ISIN: CA86848C1086) hat Pläne zur Entwicklung eines eigenen Betriebssystems für Quantencomputer vorgestellt und erweitert damit seine Technologiestrategie deutlich, während das kanadische Unternehmen sein erstes Jahr als börsennotierte Gesellschaft abschließt.

Das in Calgary ansässige Unternehmen erklärte, derzeit an Super OS zu arbeiten - einer Softwareplattform, die gemeinsam mit dem in Entwicklung befindlichen hybriden Quantencomputer Super Nova betrieben werden soll. Das System wurde entwickelt, um Rechenlasten zwischen Quantenprozessoren (QPUs), klassischen Zentralprozessoren (CPUs) und Grafikprozessoren (GPUs) zu verwalten. Damit greift SuperQ den zunehmenden Trend auf, neue Quantentechnologien in bestehende IT-Infrastrukturen zu integrieren.

Die Aktien von SuperQ werden an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel QBTQ gehandelt. Darüber hinaus ist das Unternehmen am OTCQB-Markt in den USA sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Nach Ansicht des Unternehmens könnte die Schaffung einer Betriebsebene, die verschiedene Prozessortypen koordiniert, eine der größten Hürden für die breitere Einführung von Quantencomputern überwinden. Zwar hat sich die Quantenhardware in den vergangenen Jahren erheblich weiterentwickelt, doch viele Unternehmen stehen weiterhin vor Herausforderungen bei der Integration dieser Technologie in konventionelle Rechenzentren und bestehende Softwareumgebungen.

SuperQ zufolge soll Super OS als zentrale Softwareplattform für die Super-Nova-Systeme dienen und gleichzeitig auch auf kompatibler Quantenhardware anderer Hersteller eingesetzt werden können. Die Strategie ähnelt der Rolle klassischer Betriebssysteme wie Microsoft Windows oder Apples macOS, bei denen die Software als Schnittstelle zwischen Hardware und Anwender fungiert.

Vorstandsvorsitzender und CEO Muhammad Ali Khan erklärte, das Ziel bestehe darin, die Interaktion zwischen Quantenprozessoren und vorhandenen Rechenressourcen zu vereinfachen und so die Einstiegshürden für Kunden aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Pharmaindustrie zu senken. Diese Branchen benötigen zunehmend Hochleistungsrechner, die komplexe Optimierungsaufgaben bewältigen und gleichzeitig hohe Anforderungen an Datensicherheit erfüllen können.

Das Unternehmen plant, Super Nova und Super OS sowohl in kommerziellen Rechenzentren als auch in besonders gesicherten lokalen IT-Umgebungen einzusetzen. Nach Angaben des Managements wurde die Architektur speziell dafür entwickelt, hybride Arbeitslasten zu unterstützen, die klassische Supercomputer-Leistung mit Quantenverarbeitung kombinieren.

SuperQ ist überzeugt, dass Interoperabilität entscheidend dafür sein wird, Quantencomputing aus Forschungslaboren herauszuführen und zu einer skalierbaren kommerziellen Technologie zu machen. Die Softwareplattform wird daher bewusst hardwareunabhängig positioniert, sodass Kunden Quantenressourcen integrieren können, ohne ihre bestehende CPU- und GPU-Infrastruktur ersetzen zu müssen.

Bei der Entwicklung der Super-Nova-Architektur und des dazugehörigen Betriebssystems greift das Unternehmen auf das Know-how kanadischer Forschungseinrichtungen und Experten für Quantentechnologien zurück. Konkrete Partnerschaften oder technische Kooperationen wurden bislang jedoch noch nicht bekannt gegeben. Weitere Details sollen in kommenden Mitteilungen veröffentlicht werden.

Das kommerzielle Interesse an dem Projekt scheint bereits zuzunehmen. SuperQ teilte mit, sich derzeit in Gesprächen mit Betreibern von Rechenzentren in Kanada und den Vereinigten Staaten über mögliche Installationen der Super-Nova- und Super-OS-Plattform zu befinden. Verbindliche Vereinbarungen wurden bislang jedoch nicht abgeschlossen. Weitere Informationen sollen folgen, sobald die Verhandlungen Fortschritte machen.

Die Ankündigung spiegelt einen breiteren Trend innerhalb der Quantencomputing-Branche wider. Immer mehr Unternehmen verlagern ihren Fokus von der reinen Hardwareentwicklung hin zu Software-Ökosystemen und kommerziellen Anwendungen. Branchenvertreter betonen seit Langem, dass Quantenprozessoren allein keine nennenswerten Umsätze generieren werden, solange Werkzeuge fehlen, die eine Einbindung der Technologie in bestehende Geschäftsprozesse ermöglichen.

Das derzeitige kommerzielle Angebot von SuperQ konzentriert sich auf die Plattform Super, die Quanten- und Hochleistungsrechenverfahren kombiniert, um Optimierungs- und Cybersicherheitsprobleme für Unternehmen, Behörden und Forschungseinrichtungen zu lösen. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit ChatQLM eine Anwendung für Endverbraucher auf den Markt gebracht, die die Bekanntheit und Nutzung von Quantencomputing-Technologien fördern soll.

Zur Finanzierung seiner Expansionspläne verfügt SuperQ nach eigenen Angaben über liquide Mittel in Höhe von rund fünf Millionen kanadischen Dollar. Kürzlich schloss das Unternehmen eine von Canaccord Genuity begleitete Finanzierung über 4,6 Millionen kanadische Dollar ab. Die Mittel sollen insbesondere in die Hardwareentwicklung, die Programmierung des Betriebssystems und die Vermarktung der Technologie fließen.

Das Management hob zudem die vergleichsweise kompakte Kapitalstruktur des Unternehmens hervor. SuperQ verfügt über rund 37 Millionen ausstehende Aktien, von denen die Gründer über Staque Computing FZ-LLC etwa zehn Millionen halten. Nach Angaben des Unternehmens wurden diese Beteiligungen seit dem Börsengang nicht reduziert, was das langfristige Engagement des Managements unterstreichen soll.

Der Vorstoß in den Bereich der Betriebssysteme verdeutlicht die Bemühungen von SuperQ, sich über die Rolle eines reinen Hardwareherstellers hinaus zu positionieren. Mit dem Aufbau einer Softwareebene, die Quantenprozessoren mit herkömmlicher Recheninfrastruktur verbindet, versucht das Unternehmen, sich in einem Markt zu etablieren, den viele Technologieunternehmen in den kommenden Jahren als strategisch bedeutsam ansehen.

Investoren dürften nun insbesondere darauf achten, ob es SuperQ gelingt, seine technologischen Ambitionen in konkrete kommerzielle Anwendungen umzusetzen. Künftige Partnerschaftsankündigungen, Kundenverträge und Fortschritte bei der Entwicklung von Super Nova dürften dabei zu den wichtigsten Meilensteinen zählen.

Quellen

Super OS and Super Nova Computers | SuperQ Quantum Computing

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SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

https://www.superq.co

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Enthaltene Werte: CA86848C1086