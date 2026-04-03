TriNetX arbeitet mit Regeneron zusammen, um Zugang zu anonymisierten elektronischen Patientenakten von 300 Millionen Patienten zu erhalten und damit die Forschung und Produktentwicklung in den Bereichen Biowissenschaften und ...

Regeneron hat die exklusive Möglichkeit, umfangreiche Genom- und Proteom-Datensätze mit dem branchenführenden globalen Netzwerk von TriNetX für elektronische Gesundheitsdaten zu verknüpfen

Durch diese Zusammenarbeit wird die weltweit führende, mit elektronischen Patientenakten verknüpfte Genom- und Proteom-Datenbank von Regeneron erweitert

Die stetig wachsende Datenbank wird die Arzneimittelforschung und -entwicklung weiter vorantreiben und KI-Trainingsalgorithmen in die Lage versetzen, digitale Gesundheitslösungen der Zukunft für Verbraucher, Patienten und Anbieter bereitzustellen

TARRYTOWN, New York, und CAMBRIDGE, Massachusetts, 3. April 2026 /PRNewswire/ -- TriNetX® und Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: REGN) gaben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt, die darauf abzielt, die Kompetenzen von Regeneron in den Bereichen Wirkstoffforschung und -entwicklung zu stärken sowie neue Initiativen voranzutreiben, um digitale Gesundheitslösungen der Zukunft für Verbraucher, Patienten und Gesundheitsdienstleister bereitzustellen. Regeneron erhält die exklusive Möglichkeit, umfangreiche Genom- und Proteom-Datensätze mit dem branchenführenden phänotypischen Datennetzwerk von TriNetX zu verknüpfen, das etwa 300 Millionen pseudonymisierte und anonymisierte Patienten umfasst. Diese Zusammenarbeit wird den Ausbau der weltweit führenden, mit elektronischen Patientenakten (Electronic Health Record, EHR) verknüpften Genom- und Proteom-Datenbank von Regeneron ermöglichen, einem wichtigen Treiber der branchenführenden therapeutischen Pipeline des Unternehmens.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird TriNetX Regeneron einen sicheren, lizenzierten Zugang zu den aktuellen und künftigen anonymisierten Gesundheitsdaten von TriNetX gewähren, die von rund 300 Millionen Personen stammen (davon 170 Millionen in den Vereinigten Staaten) und direkt aus dem globalen Netzwerk der Partner im Gesundheitswesen des Unternehmens bezogen werden. Mithilfe datenschutzkonformer Verfahren wird Regeneron in der Lage sein, einen Teil der pseudonymisierten/anonymisierten Daten von TriNetX mit den vom Regeneron Genetics Center® (RGC®) generierten Genom- und Proteomdaten abzugleichen. Dieser Abgleich erfolgt in Übereinstimmung mit allen geltenden Datenschutzgesetzen, einschließlich HIPAA und DSGVO.

Das RGC hat in Zusammenarbeit mit über 150 Partnern aus den Bereichen Biowissenschaften und Gesundheitswesen weltweit hochdurchsatzfähige und kosteneffiziente Ansätze für die DNA-Sequenzierung und Proteomik entwickelt, um die weltweit größte Datenbank mit Sequenzierungs- und Proteomikdaten aufzubauen, die mit elektronischen Patientenakten verknüpft sind. Die Zusammenarbeit mit TriNetX wird Regeneron dabei unterstützen, diesen bereits weltweit führenden Datensatz erheblich zu erweitern, um die Wirkstoffforschung und -entwicklung weiter voranzutreiben und gleichzeitig Trainingsalgorithmen für künstliche Intelligenz (KI) zu optimieren, um digitale Gesundheitslösungen der Zukunft bereitzustellen.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Regeneron und insbesondere mit dem Team des Regeneron Genetics Center, um die menschliche Gesundheit durch den Einsatz intelligenter Informationstechnologie auf der Grundlage unserer bewährten Daten voranzubringen", sagte Jeff Margolis, Vorstandsvorsitzender von TriNetX. "Unser Team freut sich sehr, von Regeneron für die Bereitstellung der einzigartigen Breite und Tiefe der forschungsreifen Daten von TriNetX ausgewählt worden zu sein, die über unser umfangreiches, weltweit vernetztes Netzwerk aus akademischen medizinischen Zentren und anderen führenden Forschungseinrichtungen im Gesundheitswesen zugänglich sind."

"Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das RGC und ein vielversprechender neuer Weg zur Verwirklichung unserer zentralen Mission: den Aufbau der weltweit größten und umfassendsten Datenbank zur menschlichen Gesundheit, um die Arzneimittelentwicklung voranzutreiben und wegweisende digitale Gesundheitslösungen für Verbraucher, Patienten und Gesundheitsdienstleister zu entwickeln", sagte Dr. Aris Baras, Senior Vizepräsident, Leiter des RGC und Co-Leiter von Regeneron Genetic Medicines. "TriNetX hat eine weltweit führende Plattform aufgebaut, die sich bei der Ermöglichung von Forschung in großem Maßstab bewährt hat. Das RGC sammelt seit über einem Jahrzehnt Genomdaten und nun auch Proteomdaten und integriert diese molekularen Daten in großem Umfang in Langzeit-Gesundheitsdaten. Durch die Kombination dieser Plattformen werden leistungsstarke Datenbanken zur menschlichen Gesundheit mit Analyse- und KI-Fähigkeiten zusammengeführt, um die Entdeckung und Entwicklung innovativer Medikamente für schwerwiegende Krankheiten zu unterstützen und digitale Gesundheitslösungen zu schaffen, von denen wir hoffen, dass sie unsere Fähigkeit zur Vorhersage, Prävention und Behandlung von Krankheiten grundlegend verändern werden."

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem TriNetX-Team", sagte Andrew Deubler, Senior Vizepräsident, Geschäftsführer und Verwaltungsleiter beim RGC. "Unsere strategischen Investitionen im Rahmen des RGC-Programms fördern Innovationen und treiben Fortschritte bei Spitzentechnologien voran, die die Wirkstoffforschung und -entwicklung beschleunigen und uns dabei unterstützen, innovative digitale Gesundheitslösungen zu entwickeln. Diese Vereinbarung stellt unsere jüngste und zugleich eine unserer bedeutendsten Kooperationen dar, und wir freuen uns darauf, unser Netzwerk aus erstklassigen Partnern im Rahmen der Verfolgung unserer Mission weiter auszubauen."

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Regeneron bis zu 200 Millionen US-Dollar in TriNetX investieren.

Informationen zu TriNetX, LLC

TriNetX ist die Global Truth Engine for Better Human Health, die komplexe Gesundheitsdaten aus der Praxis leicht nutzbar macht. Die Daten stammen direkt aus unserem wachsenden globalen Netzwerk von über 11.000 Standorten von Gesundheitsdienstleistern. TriNetX-Kunden wählen die Datenquelle, die Datentypen und den Umfang der benötigten Daten aus; die gewünschten Datenzugriffsmethoden; sowie die Arten von Software, menschlicher und maschineller Intelligenz, die sie einsetzen möchten - und kombinieren diese, um ihre Geschäftsziele zu erreichen. Besuchen Sie TriNetX unter www.trinetx.com oder folgen Sie TriNetX auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.

Informationen zu Regeneron

Regeneron (NASDAQ: REGN) ist ein führendes Biotechnologieunternehmen, das lebensverändernde Medikamente für Menschen mit schweren Krankheiten erfindet, entwickelt und vermarktet. Unsere einzigartige Fähigkeit, wiederholt und konsequent Wissenschaft in Medizin umzusetzen, hat zu zahlreichen zugelassenen Behandlungen und Produktkandidaten in der Entwicklung geführt, von denen die meisten in unseren Labors entwickelt wurden. Unsere Medikamente und unsere Pipeline sind darauf ausgerichtet, Patienten mit Augenkrankheiten, allergischen und entzündlichen Erkrankungen, Krebs, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, neurologischen Erkrankungen, hämatologischen Erkrankungen, Infektionskrankheiten und seltenen Krankheiten zu helfen.

Regeneron erweitert die Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnisse und beschleunigt die Arzneimittelentwicklung mithilfe unserer firmeneigenen Technologien wie VelociSuite®, mit der optimierte, vollständig humane Antikörper und neue Klassen bispezifischer Antikörper hergestellt werden. Mit datengestützten Erkenntnissen aus dem Regeneron Genetics Center® und wegweisenden Plattformen für die Genmedizin gestalten wir die Zukunft der Medizin und erschließen damit neue Möglichkeiten, innovative Ansatzpunkte und ergänzende Ansätze zur potenziellen Behandlung oder Heilung von Krankheiten zu identifizieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.Regeneron.com oder folgen Sie Regeneron auf LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube oder X.

Informationen zum Regeneron Genetics Center

Das Regeneron Genetics Center® (RGC®) ist eine genomische Forschungsinitiative und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Regeneron. Seit über einem Jahrzehnt nutzen wir die Erkenntnisse der Humangenetik, um wichtige neue Medikamente zu entwickeln, bestehende Forschungsprogramme zu validieren und klinische Studien zu optimieren. Wir nutzen unsere wachsende Datenbank mit mehr als 3 Millionen sequenzierten Exomen und anonymisierten Gesundheitsdaten und setzen dabei auf proprietäre Datenanalysen, Technologie und menschlichen Erfindungsreichtum, um schnell und in großem Umfang aussagekräftige biologische Erkenntnisse zu gewinnen. Unser integriertes High-Touch-Modell konzentriert sich auf die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern, um einen Datensatz mit aussagekräftigen Kohorten aufzubauen. Wir nutzen innovative Technologien wie maschinelles Lernen, um Exome zu sequenzieren, diese mit Gesundheitsdaten abzugleichen und groß angelegte Analysen durchzuführen, um aussagekräftige Zusammenhänge zwischen Genen und Krankheiten zu ermitteln. Wir nutzen unsere Erkenntnisse, um die umfassenden Bemühungen von Regeneron im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung voranzutreiben.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Regeneron und die Nutzung digitaler Medien

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse und die künftige Geschäftsentwicklung von Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ("Regeneron" oder das "Unternehmen") beinhalten; die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Begriffe wie "voraussehen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "schätzen" sowie Varianten dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Begriffe enthalten. Diese Aussagen und diese Risiken und Ungewissheiten betreffen unter anderem die Art, den Zeitplan sowie den möglichen Erfolg und die therapeutischen Anwendungsbereiche von Produkten, die von Regeneron und/oder seinen Kooperationspartnern oder Lizenznehmern vermarktet oder anderweitig kommerzialisiert werden (zusammenfassend "Produkte von Regeneron") sowie von Produktkandidaten, die von Regeneron und/oder seinen Kooperationspartnern oder Lizenznehmern entwickelt werden (zusammenfassend "Produktkandidaten von Regeneron"), derzeit laufende oder geplante Forschungs- und klinische Programme sowie die Nutzung der Humangenetik in den Forschungsprogrammen von Regeneron; die Wahrscheinlichkeit, den Zeitpunkt und den Umfang des Erreichens der in dieser Pressemitteilung beschriebenen erwarteten Meilensteine; das Ausmaß, in dem die Ergebnisse der von Regeneron und/oder seinen Kooperationspartnern oder Lizenznehmern durchgeführten Forschungs- und Entwicklungsprogramme (wie beispielsweise diejenigen, die sich aus der in dieser Pressemitteilung erörterten Zusammenarbeit von Regeneron mit TriNetX ergeben könnten) in anderen Studien reproduziert werden können und/oder zur Weiterentwicklung von Produktkandidaten hin zu klinischen Studien, therapeutischen Anwendungen oder behördlichen Zulassungen führen; laufende regulatorische Verpflichtungen und Aufsichtspflichten, die sich auf die Produkte, Forschungs- und klinischen Programme sowie das Geschäft von Regeneron auswirken, einschließlich solcher, die den Datenschutz von Patienten betreffen; die Wahrscheinlichkeit, den Zeitpunkt und den Umfang einer möglichen behördlichen Zulassung und der Markteinführung der Produktkandidaten von Regeneron sowie neuer Indikationen für die Produkte von Regeneron; die Ungewissheit hinsichtlich der Nutzung, der Marktakzeptanz und des kommerziellen Erfolgs der Produkte von Regeneron und der Produktkandidaten von Regeneron sowie die Auswirkungen von Studien (unabhängig davon, ob diese von Regeneron oder anderen durchgeführt werden und ob sie vorgeschrieben oder freiwillig sind) auf die vorgenannten Punkte; die Fähigkeit der Kooperationspartner, Lizenznehmer, Lieferanten oder anderer Dritter (soweit zutreffend) von Regeneron, die Herstellung, Abfüllung, Endbearbeitung, Verpackung, Kennzeichnung, den Vertrieb und andere Schritte im Zusammenhang mit den Produkten und Produktkandidaten von Regeneron durchzuführen; die Fähigkeit von Regeneron, Lieferketten für mehrere Produkte und Produktkandidaten zu verwalten, sowie Risiken im Zusammenhang mit Zöllen und anderen Handelsbeschränkungen; Sicherheitsprobleme, die sich aus der Verabreichung von Regenerons Produkten und Produktkandidaten an Patienten ergeben, einschließlich schwerwiegender Komplikationen oder Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Verwendung von Regenerons Produkten und Produktkandidaten in klinischen Studien; Entscheidungen von staatlichen Regulierungs- und Verwaltungsbehörden, die Regenerons Fähigkeit zur weiteren Entwicklung oder Vermarktung von Regenerons Produkten und Produktkandidaten verzögern oder einschränken könnten; die Verfügbarkeit und der Umfang von Erstattungen oder Zuzahlungshilfen für die Produkte von Regeneron durch Drittzahler und andere Dritte, einschließlich privater Gesundheits- und Versicherungsprogramme, Gesundheitsorganisationen (Health Maintenance Organizations), Unternehmen für die Verwaltung von Arzneimittelleistungen sowie staatlicher Programme wie Medicare und Medicaid; Entscheidungen dieser Zahler und anderer Dritter hinsichtlich der Kostenübernahme und Erstattung sowie neue Richtlinien und Verfahren, die von diesen Zahler und anderen Dritten eingeführt werden; Änderungen der Vorschriften und Anforderungen zur Preisgestaltung von Arzneimitteln sowie der Preisstrategie von Regeneron; sonstige Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die sich auf die Gesundheitsbranche auswirken; Konkurrenzprodukte und Produktkandidaten (einschließlich Biosimilar-Produkte), die den Produkten und Produktkandidaten von Regeneron überlegen oder kostengünstiger sein könnten; unvorhergesehene Ausgaben; die Kosten für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Produkten; die Fähigkeit von Regeneron, seine Finanzprognosen oder -prognosen zu erfüllen, sowie Änderungen der diesen Prognosen oder Prognosen zugrunde liegenden Annahmen; die Möglichkeit, dass Lizenz-, Kooperations- oder Liefervereinbarungen, einschließlich der Vereinbarungen von Regeneron mit Sanofi und Bayer (oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen, soweit zutreffend) sowie der in dieser Pressemitteilung erörterten Zusammenarbeit mit TriNetX, gekündigt oder beendet werden; die Auswirkungen von Ausbrüchen, Epidemien oder Pandemien auf das Geschäft von Regeneron; sowie Risiken im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten und anderen Verfahren sowie behördlichen Untersuchungen, die das Unternehmen und/oder seine Geschäftstätigkeit betreffen (einschließlich der anhängigen Zivilverfahren, die vom US-Justizministerium und der US-Staatsanwaltschaft für den Bezirk Massachusetts eingeleitet oder dem Verfahren beigetreten wurden), Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum Dritter und damit zusammenhängenden anhängigen oder künftigen Rechtsstreitigkeiten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Patentstreitigkeiten und andere damit verbundene Verfahren in Bezug auf EYLEA® (Aflibercept) Injektion), den endgültigen Ausgang aller solcher Verfahren und Untersuchungen sowie die Auswirkungen, die die vorgenannten Faktoren auf das Geschäft, die Aussichten, die Betriebsergebnisse und die Finanzlage von Regeneron haben könnten. Eine ausführlichere Beschreibung dieser und anderer wesentlicher Risiken finden Sie in den Unterlagen, die Regeneron bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht hat, einschließlich des Formulars 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Einschätzungen und Beurteilungen der Unternehmensleitung; der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen von Regeneron zu verlassen. Regeneron übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen - einschließlich, aber nicht beschränkt auf Finanzprognosen oder -prognosen - zu aktualisieren (sei es öffentlich oder anderweitig), sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Regeneron nutzt seine Medien- und Investor-Relations-Website sowie seine Social-Media-Kanäle, um wichtige Informationen über das Unternehmen zu veröffentlichen, darunter auch Informationen, die für Anleger als wesentlich angesehen werden können. Finanzdaten und weitere Informationen zu Regeneron werden regelmäßig veröffentlicht und sind auf der Medien- und Investor-Relations-Website von Regeneron (https://investor.regeneron.com) sowie auf der LinkedIn-Seite des Unternehmens (https://www.linkedin.com/company/regeneron-pharmaceuticals) abrufbar.

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