Die nächste Entwicklungsstufe beginnt: Quantentechnologie dringt zunehmend in die industrielle Anwendung vor. Unternehmen wie BMW, BASF oder Siemens testen bereits konkrete Anwendungen. Gleichzeitig zeigt eine Bitkom-Umfrage: 80 Prozent der deutschen Unternehmen halten Quantencomputing für bedeutend - doch viele zögern noch. Genau diese frühe Phase macht den Markt jetzt besonders spannend.Die Dynamik rund um Künstliche Intelligenz hat die Märkte in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt. Vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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