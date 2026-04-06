Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080): Es sollte eines der wichtigsten Bergbauprojekte der kommenden Jahrzehnte werden. Milliardeninvestitionen, jahrzehntelange Produktion und strategische Bedeutung für den Kupfermarkt. Doch plötzlich bremst Barrick. Sicherheitsprobleme, steigende Kosten und ein verschobener Zeitplan sorgen nun für neue Unsicherheit und werfen Fragen zur Strategie des Goldgiganten auf. Barrick verlangsamt Entwicklung wegen eskalierender Sicherheitslage in Krisenregion Der kanadische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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