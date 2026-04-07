BioNTech-Gründer ziehen weiter, Eli Lilly treibt Abnehmpille voran - und Mesoblast meldet starkes Umsatzwachstum

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Die Biotech-Branche befindet sich 2026 in einer Phase strategischer Neuausrichtung. Während BioNTech einen Führungswechsel vorbereitet und Eli Lilly mit einer neu zugelassenen Abnehmpille den Wettbewerb im GLP-1-Markt verschärft, rückt Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) zunehmend in den Fokus der Investoren. Das Unternehmen zeigt erstmals klare kommerzielle Fortschritte und nähert sich operativ der Gewinnschwelle.

Branchentrends: Innovation erweitert Märkte

Die aktuellen Entwicklungen verdeutlichen die Dynamik im Sektor. BioNTech fokussiert sich stärker auf seine späten klinischen Programme und plant den Übergang zu einem Multi-Produkt-Unternehmen. Parallel dazu treibt Eli Lilly die nächste Wachstumsphase im Adipositasmarkt voran.

Mit der FDA-Zulassung der einmal täglich einzunehmenden GLP-1-Pille Foundayo erschließt Lilly neue Patientengruppen. Zwar ist die Wirksamkeit geringer als bei der wöchentlichen Injektion Zepbound, doch der entscheidende Vorteil liegt in der einfacheren Anwendung. Das Unternehmen hebt insbesondere die Skalierbarkeit hervor: Eine orale Therapie lässt sich global leichter verbreiten als injizierbare Produkte.

Auch die Preisstruktur zielt auf breite Nutzung ab. Versicherte Patienten könnten rund 25 US-Dollar pro Monat zahlen, während die Kosten ohne Versicherung zwischen 149 und 349 US-Dollar liegen. Gleichzeitig arbeitet Lilly bereits an weiteren Wirkstoffen wie Retatrutide, die künftig eine höhere Wirksamkeit bieten könnten.

Der Wettbewerb im GLP-1-Segment verschärft sich damit deutlich, nachdem auch Novo Nordisk eine orale Alternative eingeführt hat. Insgesamt zeigt sich: Innovation erweitert nicht nur die Wirksamkeit, sondern auch die Zugänglichkeit - und damit die Marktgröße.

Mesoblast: Kommerzielle Dynamik nimmt zu

Abseits der großen Schlagzeilen liefert Mesoblast operative Fortschritte. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte das Unternehmen Umsätze von 51,3 Mio. US-Dollar, nach lediglich 3,2 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Treiber ist das zugelassene Produkt Ryoncil.

Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen Umsätze von 110 bis 120 Mio. US-Dollar, was auf eine weitere Beschleunigung in der zweiten Jahreshälfte hindeutet.

Die zunehmende Marktdurchdringung basiert vor allem auf einer verbesserten Kostenerstattung. Bis Ende 2026 wird ein Marktanteil von rund 20% angestrebt, mit langfristigem Potenzial von bis zu 40 %.

Hohe Margen als Fundament

Ein zentraler Aspekt der Investmentstory ist die Profitabilitätsstruktur. Ryoncil erzielt Bruttomargen von rund 93%, was erheblichen operativen Hebel ermöglicht.

Noch schreibt Mesoblast Verluste, doch die Entwicklung zeigt in die richtige Richtung. Der EBITDA-Verlust lag im ersten Halbjahr bei 17,4 Mio. US-Dollar, während sich der Nettoverlust auf 40,2 Mio. US-Dollar reduzierte.

Mit steigenden Umsätzen dürfte sich die Kostenbasis relativieren. Für die zweite Jahreshälfte wird bereits ein EBITDA nahe der Gewinnschwelle erwartet - ein potenzieller Wendepunkt.

Pipeline als zusätzlicher Katalysator

Neben dem kommerziellen Fortschritt bleibt die Pipeline ein wesentlicher Werttreiber. Im Fokus steht insbesondere Revascor zur Behandlung von Herzinsuffizienz.

Mesoblast plant die Einreichung eines Zulassungsantrags für eine klar definierte Patientengruppe mit Rechtsherzinsuffizienz im Zusammenhang mit LVAD-Systemen. Diese fokussierte Strategie könnte das regulatorische Risiko reduzieren und gleichzeitig die Attraktivität für potenzielle Partner erhöhen.

Analysten sehen hierin einen wichtigen Katalysator: Eine erste Zulassung könnte das Projekt deutlich ent-risiken und den Weg für größere Indikationen ebnen.

Darüber hinaus werden weitere Programme vorangetrieben, unter anderem in den Bereichen chronische Rückenschmerzen und entzündliche Erkrankungen.

Bewertung und Wachstumsperspektiven

Trotz der operativen Fortschritte erscheint die Bewertung weiterhin moderat. Analystenschätzungen sehen ein Kursziel von 4,45 AUD gegenüber einem aktuellen Kurs von rund 2,24 AUD.

Langfristig könnte sich das Wachstum deutlich beschleunigen. Die Umsätze sollen bis 2028 auf über 550 Mio. US-Dollar steigen, begleitet von einem Übergang in die nachhaltige Profitabilität.

Die Treiber dieser Entwicklung sind klar: steigende Umsätze mit Ryoncil, mögliche Indikationserweiterungen sowie Fortschritte in der Pipeline.

Positionierung im Wettbewerbsumfeld

Im Vergleich zu etablierten Biotech-Unternehmen wie BioNTech oder Eli Lilly befindet sich Mesoblast noch in einer früheren Phase. Genau daraus ergibt sich jedoch ein anderes Chancen-Risiko-Profil.

Während große Konzerne bereits stark bewertet sind, kombiniert Mesoblast wachsendes Umsatzmomentum mit mehreren klinischen Katalysatoren. Zudem adressiert das Unternehmen mit Zelltherapien ein Segment, das zunehmend als Ergänzung zu mRNA- und Antikörpertherapien gesehen wird.

Fazit: Übergang in eine neue Phase

Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass Mesoblast den Übergang von einem forschungsgetriebenen Unternehmen hin zu einem kommerziellen Anbieter aktiv gestaltet.

Die Kombination aus starkem Umsatzwachstum, hohen Margen und zunehmendem operativen Hebel spricht für eine strukturelle Verbesserung. Gleichzeitig bleiben die typischen Risiken des Biotech-Sektors bestehen, insbesondere im Hinblick auf klinische und regulatorische Entwicklungen.

In einem Marktumfeld, das derzeit von mRNA-Innovationen und GLP-1-Therapien dominiert wird, könnten zunehmend auch jene Unternehmen in den Fokus rücken, die bereits erste kommerzielle Erfolge vorweisen - und Mesoblast gehört zunehmend dazu.

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Quellen:

web: INVESTORS & MEDIA HOME - Mesoblast

https://www.cnbc.com/2026/04/01/eli-lilly-glp-1-pill-foundayo-approved-for-obesity.html

https://investors.biontech.de/news-releases/news-release-details/biontech-and-co-founders-announce-plan-pursue-next-generation

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Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

https://investorsmedia.mesoblast.com

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Enthaltene Werte: AU000000MSB8