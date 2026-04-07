Bussnang - Der Zughersteller Stadler zieht seinen Rekurs gegen die Vergabe eines Milliardenauftrags der SBB an den deutschen Konkurrenten Siemens zurück. Grund dafür sind stark geschwärzte Gerichtsunterlagen, die keine ausreichende Transparenz böten und eine Weiterführung des Verfahrens verhinderten, teilte Stadler am Montag mit. Der Ostschweizer Zughersteller hatte gegen die Vergabe eines Rahmenvertrags für bis zu 200 S-Bahn-Doppelstockzüge im Wert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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