St George Mining erzielt Rekord-Bohrergebnisse für Seltene Erden und Niob am Projekt in Brasilien

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Mächtige, hochgradige Ergebnisse nahe der Oberfläche stärken Argumente für eine großskalige Entwicklung in Araxá

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) hat die bislang stärksten Bohrergebnisse aus dem Seltene-Erden- und Niob-Projekt Araxá in Brasilien gemeldet. Hervorgehoben werden ungewöhnlich mächtige, hochgradige Mineralisierungen nahe der Oberfläche, die einen vergleichsweise kostengünstigen Abbau ermöglichen könnten.

Die jüngste Serie von Diamantbohrungen umfasst ein herausragendes Bohrintervall von 178,7 Metern mit Gehalten von 4,34% Gesamt-Seltenerdoxiden (TREO) und 0,75% Niobpentoxid (Nb2O5) ab der Oberfläche. Dies stellt die bislang mächtigste hochgradige Durchschneidung auf dem Projekt dar. Die Ergebnisse sind Teil eines laufenden Programms zur Erweiterung und Aufwertung der bestehenden Mineralressourcenschätzung.

Weitere Bohrlöcher lieferten ähnlich breite mineralisierte Zonen, darunter 165,3 Meter mit 4,28% TREO und 0,61% Nb2O5 sowie 150,2 Meter mit 4,64% TREO und 0,59% Nb2O5 - jeweils beginnend an oder nahe der Oberfläche. Hochgradige Teilabschnitte innerhalb dieser Zonen erreichten deutlich höhere Konzentrationen, mit Seltenerd-Gehalten von bis zu 28% TREO und Niob-Gehalten von über 6% Nb2O5 in ausgewählten Abschnitten.

Die Konsistenz der Mineralisierung über mehrere Bohrlöcher hinweg zeichnet sich zunehmend als zentrales Merkmal der Lagerstätte ab. Laut Bohrdaten sind mächtige Intervalle sowohl von Seltenen Erden als auch von Niob großflächig über das Projektgebiet verteilt, was das Vertrauen in Größe und Kontinuität der Ressource stärkt. Das System ist in mehrere Richtungen offen, weitere Bohrungen laufen bereits.

Araxá liegt im Bundesstaat Minas Gerais, einer Region, die für die größten Niob-Vorkommen der Welt bekannt ist. Das Projekt grenzt an die produzierende Mine von CBMM, die den globalen Niob-Markt dominiert. Diese Nähe, kombiniert mit vorhandener Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften vor Ort, dürfte die Entwicklungsplanung erleichtern.

Die Lagerstätte ist in Karbonatit-Gestein eingebettet, einem geologischen Umfeld, das weltweit mit mehreren bedeutenden Seltene-Erden-Minen assoziiert ist, darunter Mt Weld in Australien und Mountain Pass in den USA. Diese Art der Mineralisierung ist gut erforscht und hat sich kommerziell bewährt, was technische Unsicherheiten reduziert, die oft mit neuen Seltene-Erden-Projekten verbunden sind.

Wichtig ist zudem, dass die Seltenen Erden in Araxá einen bedeutenden Anteil an Neodym und Praseodym (NdPr) enthalten - Schlüsselmetalle für Permanentmagnete in Elektrofahrzeugen und Windturbinen. Der NdPr-Anteil liegt im Durchschnitt bei rund 20% und entspricht damit in etwa dem Niveau etablierter Produzenten, was darauf hindeutet, dass das Projekt Materialien für zentrale Technologien der Energiewende liefern könnte.

Parallel dazu entwickelt sich die Niob-Komponente zu einem potenziell bedeutenden Werttreiber. Niob wird vor allem zur Festigkeitssteigerung von Stahl eingesetzt und gilt als strategisches Metall, dessen Angebot stark auf Brasilien konzentriert ist. Das Fehlen einer nennenswerten Eigenproduktion in großen Volkswirtschaften wie den USA und China erhöht seine geopolitische Bedeutung und könnte die langfristige Nachfrage stützen.

St George prüft derzeit die Möglichkeit, Niob- und Seltene-Erden-Produkte getrennt zu produzieren, was zwei Einnahmequellen schaffen und die Wirtschaftlichkeit des Projekts verbessern könnte. Eine Scoping-Studie läuft bereits, um Entwicklungsoptionen zu bewerten, einschließlich eines möglichen Tagebaubetriebs, der durch oberflächennahe Mineralisierung begünstigt wird.

Aus Investorensicht könnte die Kombination aus hohen Gehalten, großer Mächtigkeit und oberflächennaher Lagerung zu niedrigeren Förderkosten im Vergleich zu tiefer liegenden oder komplexeren Lagerstätten führen. Auch die Größe der aktuellen Ressource - deren Gehalte bereits mit denen etablierter Wettbewerber vergleichbar sind - deutet bei weiterer Expansion durch Bohrungen auf eine potenziell langlebige Mine hin.

Weitere Arbeiten sind erforderlich, um Ressourcen in Reserven umzuwandeln und die wirtschaftliche Tragfähigkeit durch Machbarkeitsstudien zu bestätigen. Metallurgische Eigenschaften, Genehmigungsverfahren und Kapitalbedarf werden entscheidend für den weiteren Entwicklungsweg sein.

St George führt seit mehr als sechs Monaten ein kontinuierliches Bohrprogramm durch, weitere Analyseergebnisse werden erwartet. Diese sollen in ein aktualisiertes Ressourcenmodell sowie in laufende technische Studien einfließen.

Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach kritischen Rohstoffen - insbesondere im Zusammenhang mit Elektrifizierung und moderner Fertigung - positioniert sich Araxá als potenziell bedeutender zukünftiger Lieferant. Die nächste Projektphase wird sich darauf konzentrieren, Umfang und Wirtschaftlichkeit weiter zu präzisieren, während das Unternehmen einer tragfähigen Entwicklungsstrategie näherkommt.

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Quellen:

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8