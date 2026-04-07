Neue Bohrdaten von Silver King: Prismo Metals bestätigt Silberzone, Tiefenpotenzial aufgezeigt!

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Die ersten Bohrungen von Prismo Metals auf dem Silver King-Projekt bestätigen nicht nur die historische Silbermineralisierung, sondern liefern auch Hinweise auf ein tiefer liegendes Kupfer-Porphyrsystem in Arizona.

Prismo Metals (WKN A2QEGD / CSE PRIZ) hat sein Phase-I-Diamantbohrprogramm auf dem Projekt Silver King im Pioneer Mining District nahe Superior im US-Bundesstaat Arizona abgeschlossen und dabei das geologische Bild der Lagerstätte deutlich geschärft. Das Unternehmen absolvierte acht Bohrlöcher mit insgesamt 1.272 Metern Kernbohrung. Sieben Bohrungen sollten die oberen Bereiche des historisch abgebauten, röhrenförmigen mineralisierten Körpers testen, während ein tiefes Bohrloch gezielt die Fortsetzung unterhalb der früheren Grubenbaue untersuchte. Und die Tests verliefen erfolgreich!

Für Prismo ist das vor allem relevant, weil alle Bohrlöcher das anvisierte Quarzader- und Stockwork-System innerhalb der röhrenförmigen Struktur durchschnitten. Das bestätigt nach Unternehmensangaben sowohl die historischen Untertagedaten als auch das eigene 3D-Modell der alten Grubenbaue. Zugleich ergaben die Bohrungen Hinweise darauf, dass die oberen Teile der Lagerstätte offenbar nicht so umfassend abgebaut wurden, wie historische Berichte vermuten ließen.

Silver King ist in Arizona kein unbekannter Name. Die 1875 entdeckte Mine war die erste Silbermine des Bundesstaats und zählte zu den bedeutenderen historischen Produzenten. Den historischen Angaben zufolge wurden dort fast 6 Millionen Unzen Silber mit Gehalten von bis zu 61 Unzen (!) pro Tonne gewonnen. (Das sind allerdings historische Angaben, die nicht dem heute gültigen, kanadischen Standard NI 43-101 entsprechen.) Das Projekt liegt zudem nur 3,4 Kilometer vom Hauptschacht des Resolution Copper-Projekts entfernt, einem Joint Venture von Rio Tinto und BHP, das eine geschätzte Kupfer-Ressourcenschätzung von 1,787 Milliarden Tonnen mit durchschnittlich 1,5% Kupfer umfasst.

Prismo Metals bestätigt die Silberzone im oberen Bereich von Silver King

Die Bohrkampagne war zunächst darauf ausgelegt, die oberflächennahen Abschnitte des bekannten Silver-King-Systems genauer zu erfassen. Nach Angaben von Prismo Metals lieferten mehrere Bohrlöcher breite Intervalle klassischer epithermaler Quarz-Baryt-Adern und Stockwork-Zonen mit unterschiedlichen Sulfidanteilen. Sichtprüfungen und Handheld-XRF-Analysen bestätigten silberführende Minerale wie Freibergit, Stromeyerit, Akanthit und gediegenes Silber. Begleitet wurden diese von Bornit, Chalkopyrit, Sphalerit und Galenit.

Damit verdichten sich die Hinweise, dass der historische röhrenförmige Erzkörper weiterhin gut ausgeprägte Silbermineralisierung beherbergt.

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Neue Bohrdaten von Silver King: Prismo Metals bestätigt Silberzone, Tiefenpotenzial aufgezeigt!

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