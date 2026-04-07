Ende Februar kletterte die ASML-Aktie auf ein neues Allzeithoch bei 1.300 US$, doch seitdem schwächelt der Kurs des Chipanlagenherstellers. Am Dienstagmorgen ist ASML mit einem Kursverlust von -3% der schwächste Wert im EuroStoxx 50. Was steckt hinter der Schwäche des niederländischen Technologiekonzerns und sollten Anleger sie für einen Einstieg nutzen? Die USA erhöhen den Druck Der Grund für den heutigen Kursrückgang der ASML-Aktie ist politischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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