© Foto: Tesla, Inc.Infineon, Tesla, Rheinmetall und BMW: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.JPMorgan stuft Tesla auf "Underweight" Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 145 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Die Auslieferungszahlen für das erste Quartal lägen unter den Markterwartungen, schrieb Ryan Brinkman am Montag. Ein Rekordanstieg nicht-verkaufter Autos verschlimmere die Sorgen hinsichtlich des freien Cashflows. UBS stuft Infineon auf "Neutral" Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Geschäftsquartal dürfte solide ausgefallen sein und die Erwartungen übertreffen, schrieb …Den vollständigen Artikel lesen
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