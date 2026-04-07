Die geopolitische Zuspitzung rund um das US-Ultimatum an den Iran hat den deutschen Aktienmarkt am Dienstag erneut belastet. Nach schwankendem Verlauf rutschte der DAX im Tagesverlauf ins Minus und beendete den Handel mit einem Abschlag von 1,1 Prozent bei 22.921 Punkten. Der MDAX zeigte sich etwas stabiler, verlor aber ebenfalls 0,6 Prozent auf 28.733 Zähler. Beim Nebenwerte-Index SDAX ging es wie beim DAX 1,1 Prozent nach unten auf 16.533,73 Punkte.Eine diplomatische Lösung ist vor Ablauf der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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