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Suneal Sandhu
08.04.2026 07:15 Uhr
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Oregen Energy baut Position aus - während Öl bei $96 konsolidiert und Namibias Mega-Ölboom weiter eskaliert

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Öl hat gerade eine extreme Bewegung hinter sich...

Dieser Artikel wird im Namen von Oregen Energy Corp. veröffentlicht (WKN: A41D1A | Symbol: A1S0)

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser.

Nach dem Anstieg über $110 USD kam es zuletzt zu einer schnellen Korrektur auf rund $96 USD, nachdem ein temporärer zweiwöchiger Waffenstillstand im Nahen Osten angekündigt wurde.

Doch lassen Sie sich davon nicht täuschen.

Das ist keine Trendwende.

Das ist eine Verschnaufpause in einem strukturell angespannten Markt.

Denn die Realität bleibt:

  • Globale Nachfrage steigt weiter
  • Angebotsrisiken bleiben bestehen
  • Strategische Reserven sind reduziert
  • Neue Großfunde sind selten

Und genau deshalb rückt ein Thema wieder ins Zentrum:

Neue, großskalige Ölentdeckungen.

Nicht kurzfristige Shale-Produktion.

Sondern langfristige, milliardenschwere Offshore-Systeme.

Und genau hier spielt sich die nächste große Story ab:

Namibias Orange Basin.

Und mittendrin:

Oregen Energy.

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Oregen macht den nächsten Schritt - genau zum richtigen Zeitpunkt