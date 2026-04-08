© Foto: OpenAIVor dem Showdown vor Gericht verschärft OpenAI den Ton gegen Elon Musk. Es geht um Wettbewerbsfragen, Milliarden und die Zukunft des KI-Konzerns.Das von Microsoft unterstützte Unternehmen OpenAI fordert die Behörden von Kalifornien und Delaware auf, im Vorfeld eines bevorstehenden Prozesses zwischen den Parteien "unangemessenes und wettbewerbswidriges Verhalten" von Elon Musk und seinen Mitarbeitern zu untersuchen, wie Nachrichtenagenturen am Montag berichteten. In einem Brief an die Generalstaatsanwälte von Kalifornien und Delaware beschuldigte Jason Kwon, Strategiechef des ChatGPT-Herstellers, Musk, OpenAI durch verschiedene "Angriffe" auf das Unternehmen zu untergraben, unter anderem …Den vollständigen Artikel lesen
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