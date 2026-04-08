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Mit einem Kursplus von rund 30 Prozent seit Jahresbeginn ist K+S einer der größten Gewinner im MDAX. Der Kasseler Konzern, monate- und jahrelang eher für Enttäuschungen bekannt, scheint wieder Fahrt aufzunehmen. Doch hinter der starken Rally lauern auch Risiken, die Anleger kennen sollten. Geopolitik, Sanktionen und eine gekürzte Dividende sorgen für Gesprächsstoff. Wie nachhaltig ist die Kursrally wirklich? Was steckt hinter dem Aufschwung, und was könnte ihn wieder ausbremsen? Wir schauen für Sie genauer hin.

Solide Zahlen, großes Ziel

K+S hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 operativ besser geschlagen als erwartet. Der Konzern konnte seine Profitabilität trotz eines schwierigen Marktumfelds verbessern. Für 2026 peilt das Management ein EBITDA zwischen 600 und 700 Millionen Euro an, ein ambitioniertes Ziel, das auf steigenden Absatzmengen und stabilen Kalipreisen beruht. Insbesondere der brasilianische Agrarmarkt spielt dabei eine zentrale Rolle. Dort soll der Absatz auf 7,6 Millionen Tonnen klettern. Gleichzeitig scheint die schwierigste Investitionsphase überstanden. Die Großprojekte Bethune in Kanada und Werra 2060 haben den Cashflow zuletzt stark belastet, doch dieser Druck lässt nach. Für 2026 stellt das Management einen ausgeglichenen bereinigten Cashflow in Aussicht. Das ist kein Durchbruch, aber ein wichtiges Signal: K+S stabilisiert sich.

Charttechnik

Der Chart zeigt, was die Zahlen alleine nicht immer sagen. K+S hat seit Jahresbeginn eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung hingelegt und notiert deutlich über seinem 200er SMA. Das ist ein klassisches Stärkezeichen und gibt den langfristigen Aufwärtstrend vor. Mitte März schoss das Papier sogar noch deutlicher ins Plus, bevor eine politische Meldung für einen abrupten Rücksetzer sorgte. Seitdem pendelt der Kurs um die 16-Euro-Marke und kämpft mit dem Widerstandsbereich bei 16-17 Euro. Ein Ausbruch darüber wäre technisch positiv zu werten. Auf der Unterseite liegt eine relevante Unterstützungszone knapp darunter. Solange der Kurs darüber bleibt, ist die Aufwärtsstruktur intakt. Der Bruch der rund 16,65 Euro, würde zudem ein kurzfristiges Kaufsignal senden.

Was tun?

K+S ist kein einfaches Investment, aber zur Zeit ein sehr interessantes. Die Aktie hat fundamental Boden gutgemacht, der Chart zeigt Stärke, und das Management liefert erstmals seit Jahren wieder glaubwürdige Ausblicke. Gleichzeitig bleibt das Umfeld unberechenbar. Die mögliche Aufhebung der US-Sanktionen gegen belarussische Kaliproduzenten könnte die Preise unter Druck bringen und das EBITDA-Ziel gefährden. Die Dividendenkürzung von 15 auf 7 Cent je Aktie spricht auch nicht unbedingt für K+S. Und der Analystenkonsens liegt mit rund 12 Euro zur Zeit eher noch deutlich unter dem aktuellen Kursniveau, das sollte zu denken geben. Wer bereits investiert ist, kann mit einem Stoppkurs unterhalb der Unterstützungszone bei knapp unter 16 Euro an Bord bleiben und die Quartalszahlen am 11. Mai abwarten. Wer neu einsteigen möchte, tut eventuell gut daran, diese Ergebnisse zuerst abzuwarten. K+S bleibt eine Aktie mit Potenzial, aber auch mit Risiko. Augen auf! Aber dennoch hoch interessant und immer für eine Überraschung gut!

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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