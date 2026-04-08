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naoo verdoppelt Feed-Impressionen und lanciert Echtzeit-Optimierungsinfrastruktur



08.04.2026 / 08:30 CET/CEST

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Neue KI-Infrastrukturschicht ermöglicht kontinuierliche Verbesserung von Nutzererfahrung, Engagement und Monetarisierung auf der naoo-Plattform Zug/Zürich, 08. April 2026 - Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN: CH1323306329), Betreiberin der Social-Media- und Commerce-Plattform naoo, gibt den erfolgreichen Launch von METIS bekannt - einer Echtzeit-Testinfrastruktur, die darauf ausgelegt ist, Nutzererfahrung, Plattformperformance und Monetarisierung kontinuierlich zu optimieren. Nach der zuvor eingeführten GAIA-Dateninfrastruktur und dem ModelKnife Machine-Learning-Framework stellt METIS die dritte zentrale KI-Infrastrukturinitiative innerhalb des naoo-Ökosystems dar. Der Launch von METIS folgt dem erfolgreichen Rollout von naoo Generation V Ende März 2026. Seit der Einführung der neuen Plattformarchitektur verzeichnet naoo einen signifikanten Anstieg der Nutzeraktivität - die Feed-Impressionen haben sich dabei annähernd verdoppelt. Diese Entwicklung bestätigt die Wirksamkeit der zugrunde liegenden Plattform und bildet die Grundlage für weitere Optimierung durch Echtzeit-Experimente. Mit METIS führt naoo ein System ein, das es ermöglicht, alle Elemente der Applikation in Echtzeit zu testen und zu verbessern. Dies umfasst Content-Ranking, Benutzeroberflächen-Elemente, Engagement-Features sowie KI-gestützte Personalisierung. Durch die kontinuierliche Messung der Nutzerinteraktionen kann naoo rasch identifizieren, welche Funktionen den grössten Mehrwert schaffen, und diese Verbesserungen gezielt auf die gesamte Nutzerbasis ausweiten. Das System ist als integrierte Schicht innerhalb des naoo-Technologie-Stacks konzipiert und verbindet Echtzeit-Datenerfassung, Event-Tracking und Performance-Messung mit einer zentralen Experimentierumgebung. Dies ermöglicht es naoo, Produktentscheidungen auf Basis messbarer Ergebnisse zu validieren und Verbesserungen deutlich schneller umzusetzen als in herkömmlichen Entwicklungszyklen. Für naoo bedeutet dies einen grundlegenden Wandel hin zu einem datengetriebenen Betriebsmodell. Produktentwicklung, KI-Optimierung und Monetarisierungslogik können nun kontinuierlich auf Basis realer Performance getestet und verfeinert werden. Dies reduziert die Abhängigkeit von Annahmen und ermöglicht eine effizientere Zuweisung von Entwicklungsressourcen hin zu Funktionen und Modellen mit nachgewiesenem Impact. David Liu, Lead Data Scientist und Head of AI der naoo AG, kommentiert: "Bei entsprechender Skalierung ist die Fähigkeit, kontinuierlich verschiedene Versionen jeder Funktion zu testen und zu vergleichen, das, was leistungsstarke Plattformen von anderen unterscheidet. Mit METIS können wir systematisch evaluieren, was am besten funktioniert, und diese Verbesserungen kontinuierlich auf die gesamte Plattform anwenden." "Der starke Anstieg der Impressionen nach dem Generation V Rollout belegt die Wirksamkeit unserer neuen Plattform, und METIS ermöglicht es uns, diese Verbesserungen systematisch zu skalieren», sagt Thomas Wolfensberger, Gründer und Hauptaktionär der naoo AG." Die Gesellschaft erwartet, dass METIS mittelfristig zu einer weiteren Steigerung des Nutzer-Engagements, einer verbesserten Nutzerbindung sowie einer effizienteren Monetarisierung beitragen wird und damit die langfristige Skalierbarkeit und Performance der naoo-Plattform nachhaltig stärkt. Über naoo



naoo AG gestaltet die Zukunft von creator-getriebenen Medien, sozialer Interaktion und lokaler Aktivierung in einem Geschäftsmodell, das digitale Aufmerksamkeit mit messbaren Ergebnissen in der realen Welt verbindet. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo-Plattform - ein Social-Media- und Aktivierungs-Ökosystem der nächsten Generation, das digitale Aufmerksamkeit mit geografischer Relevanz und der Interaktion mit lokalen Unternehmen verknüpft. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Belohnungssystem. Gleichzeitig schafft sie einen besonderen Mehrwert durch lokale Anreize, messbare Aktivierung rund um physische Orte und neue Formen realer Interaktion, die durch naoo business ermöglicht werden. Geschäftskunden können personalisierte Angebote erstellen, die auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Besuche an physischen Standorten durch naoo-Punkte incentivieren, die für verschiedene Belohnungen eingelöst werden können. Gemeinsam mit der Kingfluencers AG - der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten im DACH-Raum - verbindet naoo Plattform-Innovation mit branchenführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand-Storytelling. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten zur Erweiterung des Marketing-Funnels zwischen digitalen Kampagnen und realer Interaktion. Darüber hinaus baut naoo sein Ökosystem kontinuierlich durch eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs aus. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement der Nutzer und unterstützen ein diversifiziertes, IP-getriebenes Geschäftsmodell. Die naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, beschäftigt gruppenweit 41 Mitarbeitende und wird an der Börse Düsseldorf gehandelt (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329). Kontakt für Medien und Investoren Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com

Telefon: +41 (0)79 867 10 10



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