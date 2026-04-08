Hermosillo, Mexiko - 8. April 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das "Unternehmen" oder "Tocvan") (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/ A2PE64) freut sich bekannt zu geben, dass am 6. April 2026 erfolgreich ein zweites Reverse-Circulation-(RC)-Bohrgerät zu seinem Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Gran Pilar in Sonora, Mexiko, mobilisiert wurde. Die Hinzunahme der zweiten Bohranlage beschleunigt das vollständig finanzierte 20.000 Meter umfassende Bohrprogramm des Unternehmens und ermöglicht die parallele Erprobung mehrerer vorrangiger Ziele.

Aktuelle Bohrziele und Beschleunigung des Programms

Fünf wichtige Zielgebiete im South Block mit laufenden Explorationsarbeiten (für Standorte siehe Abbildung 1):

Neue Gold-Silber-Zone South Block - befindet sich 1.600 Meter nordöstlich der Main Zone, wo die erste weitreichende Step-out-Bohrung (JES-26-135) kürzlich 22,9 m mit 0,6 g/t Au (einschließlich 6,1 m mit 1,6 g/t Au und 13 g/t Ag) ab der Oberfläche innerhalb einer 1.200 Meter langen magnetischen Anomalie durchteuft hat, die von stark anomalen Goldgehalten in Boden- und Gesteinsproben umgeben ist. (Pressemitteilung vom 1. April 2026).

Zielgebiet El Mezquite - eine 350 Meter lange Bodenanomalie mit Gesteinsproben, die bis zu 2,7 g/t Au und 24 g/t Ag ergaben, ausgerichtet auf ein markantes von Nord nach Süd verlaufendes magnetisches lineares Merkmal, das als kontrollierende Verwerfungsstruktur interpretiert wird. Derzeit führt eine Bohranlage Folgearbeiten an diesem Zielgebiet durch.

Zielgebiet Central - eine 500 Meter lange Bodenanomalie mit Gesteinsproben von bis zu 5,5 g/t Au und 80 g/t Ag.

East Placer Source - anomale Gehalte in Bodenproben (>50 ppb) und Gesteinsproben mit 3,1 g/t Au und 18 g/t Ag. Am oberen Ursprung der östlichen Seifenlagerstätten. Vier Explorationsbohrungen abgeschlossen, Ergebnisse stehen noch aus. Nordwestliche Bodenanomalie - 900 Meter lange Bodenanomalie (>100 ppb, bis zu 21,2 g/t Au und >2.000 g/t Ag). Verläuft parallel zum Haupttrend der Seifenmineralisierung. Zentrales magnetisches Hoch - 800 Meter lange Zone mit erhöhten Goldgehalten im Boden (bis zu 790 ppb Au) und im Gestein (bis zu 7,3 g/t Au und 177 g/t Ag). Nach Süden hin offen, begrenzte Probenahme. Nördliche Erweiterungen - Fortsetzung der mineralisierten Korridore nördlich der historischen Bohrungen, einschließlich der Bohrungen im Jahr 2025 auf zu 100 % kontrolliertem Gelände, die 3,1 Meter mit 19,4 g/t Au innerhalb von 106,6 Metern mit 0,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025) und 6,1 Meter mit 5,4 g/t Au innerhalb von 41,2 Metern mit 1,0 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025) durchteuften.

"Mit der erfolgreichen Entdeckung einer neuen Gold-Silber-Zone im South Block und der fortgesetzten Exploration zur Weiterverfolgung ermutigender Oberflächenergebnisse versetzt uns die Mobilisierung der zweiten RC-Bohranlage in die Lage, unsere Explorationsaktivitäten rasch auszuweiten", erklärte Brodie Sutherland, CEO. "Wir sind nun in der Lage, auf vorrangigen Zielen parallel zu bohren, was unser 20.000-Meter-Programm erheblich beschleunigt. Dies wird nicht nur das Risiko mindern und die mineralisierte Fläche erweitern, sondern auch wichtige Daten liefern, um unsere kurzfristig geplante Pilotmine und die erste Ressourcenschätzung zu untermauern. Die Dynamik bei Gran Pilar nimmt weiter zu, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen weitere Ergebnisse zu präsentieren."

Die zweite Bohranlage, die am 6. April mobilisiert wurde, ist nun voll einsatzbereit und wird die monatliche Bohrkapazität des Unternehmens sofort verdoppeln, was eine gleichzeitige Ressourcenerweiterung, Infill-Bohrungen und die Überprüfung neuer Ziele ermöglicht.

Abbildung 1. Aktuelle Bohrziele innerhalb des South Block. Karte der drohnengestützten magnetischen Untersuchung, die die Neigungsableitung des Reduced-to-Pole-Werts (RTP) und die bisher durch geologische Kartierung und Oberflächengeochemie identifizierten vorrangigen Zielgebiete zeigt. Lage des neuen Zielgebiets El Mezquite.

Abbildung 2. Zusammenfassung zum Zielgebiet Gran Pilar. Karte der magnetischen Drohnenvermessung mit Darstellung der Neigungsableitung des Reduced-to-Pole-Werts (RTP) sowie der vorrangigen Zielgebiete, die bisher durch geologische Kartierungen und oberflächengeochemische Untersuchungen identifiziert wurden. Lage des neuen Zielgebiets El Mezquite.

Das Projekt Gran Pilar in Sonora (Mexiko)

ZU 100 % KONTROLLIERTE VORRANGIGE ZIELE FÜR SCHÜRFGRABUNGEN UND BOHRUNGEN

Erweiterung des South Block in der Main Zone Anschlussarbeiten zu den erfolgreichen Bohrungen 2025 19,4 g/t Au auf 3,1 Metern enthalten in 106,6 Metern mit 0,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025) 5,4 g/t Au auf 6,1 Metern enthalten in 41,2 Metern mit 1,0 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025) 136 g/t Ag auf 10,7 Metern enthalten in 42,7 Metern mit 41 g/t Ag (Pressemitteilung vom 25. Juni 2025) South Block (Pressemitteilung vom 12. November 2024) Placer Corridor (900 Meter Streichlänge) Bodenproben mit bis zu 21,2 g/t Au und >2.000 g/t Ag Placer Source Area Bodenproben mit bis zu 2,4 g/t Au und 22 g/t Ag Gesteinsproben mit bis zu 7,3 g/t Au und 389 g/t Ag North Block North Alteration Zone (3,2 km mal 1,5 km Fläche) 2-Meter-Splitterprobe, 5,6 g/t Au und 106 g/t Ag (Pressemitteilung vom 19. Oktober 2023) Probe aus historischer Abbaustätte, 3,2 g/t Au und 1.225 g/t Ag (Pressemitteilung vom 8. März 2024)

Wichtigste Bohrergebnisse von Gran Pilar:

- Zu den Höhepunkten des Diamantbohrkernprogramms 2025 gehören:

o 83,5 m mit 1,3 g/t Au, einschließlich 9,7 m mit 10,3 g/t Au (Pressemitteilung vom 11. März 2025)

o 97,4 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 36,3 m mit 1,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 19. März 2025)

o 64,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 3,0 m mit 21,6 g/t Au und 209 g/t Ag (Pressemitteilung vom 26. März 2025)

o 46,9 m mit 0,5 g/t Au, einschließlich 2,6 m mit 7,2 g/t Au und 80 g/t Ag (Pressemitteilung vom 16. April 2025)

- Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2025 zählen:

o 106,8 m mit 0,6 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 19,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025)

o 41,2 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 6,1 m mit 5,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025)

- Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2024 zählen (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 42,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 10,9 g/t Au

o 56,4 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 14,7 g/t Au

o 16,8 m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

o 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

o 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

o 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

o 29 m mit 0,7 g/t Au

o 35,1 m mit 0,7 g/t Au

- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

o 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

o 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

o 61,0 m mit 0,8 g/t Au

o 21,0 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag

o 13,0 m mit 9,6 g/t Au

o 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Zusammenfassung der Massenprobe bei Pilar:

- Goldausbeute von 62 % nach 46-tägiger Laugungsperiode erzielt

- Erzgehalt von 1,9 g/t Au und 7 g/t Ag berechnet; extrahierter Gehalt von 1,2 g/t Au und 3 g/t Ag berechnet

- Die Massenprobe enthielt nur die grobe Fraktion des Materials (+3/4" bis +1/8")

- Die feine Fraktion (-1/8") deutet auf eine schnelle Ausbeute mit Rührlaugung hin

Bottle-Roll-Rührlaugungstests lieferten eine schnelle und hohe Ausbeute: Ausbeute von 80 % Gold und 94 % Silber nach nur 24 Stunden Verweildauer

Metallurgische Untersuchungen:

- Ergebnisse der Gravitationsgewinnung mit Rührlaugung von fünf Mischproben liegen vor

Gewinnung von 95 bis 99 % Gold

Gewinnung von 73 bis 97 % Silber

Beinhaltet Gewinnung von 99 % Au und 73 % Ag von Bohrkern-Mischprobe aus einer Tiefe von 120 m

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und angehendes Produktionsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Region Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 21 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Das Unternehmen hält außerdem eine 51-prozentige Beteiligung an einem 1 km² großen Joint-Venture-Gebiet mit Colibri Resources und erweitert damit seine Präsenz weiter. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 Meter mit 19,4 g/t Au in oberflächennaher Tiefe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca Trend liegt - einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind - für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 78 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Gesteins- und Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit 50 Gramm Nominalgewicht und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Die Bodenproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Gold- und Multielementanalyse der Böden erfolgte durch Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren unter Verwendung von 50 Gramm Nominalgewicht. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (1 g/t) wurden mit einem robusteren Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren erneut analysiert. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/"QP") im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

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