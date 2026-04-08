Die Quirin Privatbank hat den Aktientausch zwischen PartnerFonds AG i.L. und Blue Cap AG als exklusiver Tender Agent erfolgreich abgewickelt. Zwei Drittel der von PartnerFonds gehaltenen Blue-Cap-Aktien wechselten den Besitzer in einem herausfordernden Verfahren.
Von Holger Clemens Hinz
Die Transaktion war rechtlich sowie in banktechnischer Hinsicht komplex: Die Beteiligungsgesellschaft PartnerFonds AG befindet sich in Liquidation und muss ihre Assets zugunsten ihrer Aktionäre veräußern. Im Dezember 2025 gelang dies nun für einen Großteil ihrer Aktienanteile an der Beteiligungsgesellschaft Blue Cap AG durch einen Aktientausch. Insgesamt haben 807.939 Blue Cap Aktien einen neuen Besitzer in ehemaligen ParterFonds-Aktionären gefunden. Dies entspricht 66 Prozent der von der PartnerFonds gehaltenen Blue Cap Aktien, was ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Von Holger Clemens Hinz
Die Transaktion war rechtlich sowie in banktechnischer Hinsicht komplex: Die Beteiligungsgesellschaft PartnerFonds AG befindet sich in Liquidation und muss ihre Assets zugunsten ihrer Aktionäre veräußern. Im Dezember 2025 gelang dies nun für einen Großteil ihrer Aktienanteile an der Beteiligungsgesellschaft Blue Cap AG durch einen Aktientausch. Insgesamt haben 807.939 Blue Cap Aktien einen neuen Besitzer in ehemaligen ParterFonds-Aktionären gefunden. Dies entspricht 66 Prozent der von der PartnerFonds gehaltenen Blue Cap Aktien, was ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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