DJ Shell senkt Förderprognose für Gas

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Wegen des Nahostkonflikts hat Shell seine Annahmen für die Erdgasförderung im ersten Quartal nach unten korrigiert.

Der britische Energiekonzern teilte am Mittwoch mit, dass er für das erste Quartal eine Förderung in seinem Geschäftsbereich Integrated Gas von 880.000 bis 920.000 Barrel Öläquivalent pro Tag erwartet, verglichen mit der bisherigen Prognose von 920.000 bis 980.000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Die gesenkte Fördererwartung spiegele die Auswirkungen des Nahostkonflikts auf die Fördermengen aus Katar wider, hieß es.

Der Krieg im Nahen Osten hat zu starken Schwankungen an den Energiemärkten geführt und einige der größten Investitionsziele der Öl- und Gasindustrie in den Fokus des Konflikts gerückt. Darunter ist auch eine der Kronjuwelen des britischen Unternehmens - die Pearl-Gas-to-Liquids-Anlage im katarischen Ras Laffan. Diese wurde am 19. März bei einem iranischen Luftschlag beschädigt.

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April 08, 2026 02:52 ET (06:52 GMT)

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