Märkte jubeln! Shell: Ölaktien unter Druck | Siemens: Star & Verbio Absturz
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|PSP Energy Berhad Partners with Shell to Support Lower-Carbon Operations
|KUALA LUMPUR, MY / ACCESS Newswire / April 8, 2026 / PSP Energy Berhad ("PSP Energy" or the "Company"), an established provider of commercial fuel, bunkering and lubricants solutions in Malaysia, today...
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|12:24
|Aktien Europa: Erholungsrally nach Waffenruhe im Iran-Krieg
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch deutliche Gewinne verzeichnet. Sie reagierten damit auf die Waffenruhe im Iran-Krieg. "Nach der Nachricht über eine vorläufige...
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|12:13
|Refining Margins to Provide Buffer as Shell Gas Production Takes War Hit
|11:54
|Märkte jubeln! Shell: Ölaktien unter Druck | Siemens: Star & Verbio Absturz
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|11:47
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Shell auf 'Sector Perform' - Ziel 3700 Pence
| NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3700 Pence auf "Sector Perform" belassen. Operativ zeige sich der Ölkonzern robust, schrieb Biraj...
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|Märkte jubeln! Shell: Ölaktien unter Druck | Siemens: Star & Verbio Absturz
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|11:38
|RailAdventure bestellt Siemens Vectron Dual Mode für den Einsatz in der DACH-Region sowie in der Slowakei und Tschechien
|11:35
|AKTIEN IM FOKUS 2: Kriegsverlierer gefragt mit Waffenruhe - Ölsektor unter Druck
| (neu: Aktualisiert mit mehr Details und Werten.) FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die großen Kursverlierer des Kriegs im Nahen Osten sind mit der vereinbarten Waffenruhe am Mittwoch die größten...
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|11:10
|Siemens bringt privates 5G-Netz in die USA und rüstet Router für Edge-Anwendungen auf: Siemens bringt sein privates ...
|08:30
|Siemens ÜBERRASCHT Anleger: Könnte die Aktie jetzt komplett durchstarten? - Das sollten Sie jetzt wissen
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|12:36
|AKTIEN IM FOKUS: Anleger nehmen bei Verbio und Südzucker Gewinne mit
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der starke Rückgang der Öl- und Gaspreise im Zuge der Waffenruhe im Iran-Krieg hat am Mittwoch die Kurse der Hersteller von Bioethanol und Biosprit stark belastet. Aktien von...
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|12:30
|DRINGEND: Verbio: 11,8% Verlust und das könnte erst der Anfang sein - Handeln Sie, bevor es zu spät ist
|12:10
|Verbio-Aktie -13%: War's das mit der Rallye?
|Während an den Börsen heute angesichts der Waffenruhe im Nahen Osten große Jubelstimmung herrscht, zählt die Verbio-Aktie mit einem herben Verlust von -13% zu den wenigen großen Verlierern. Ist die...
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|11:54
|Märkte jubeln! Shell: Ölaktien unter Druck | Siemens: Star & Verbio Absturz
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|11:14
|VERBIO SE stürzt ab - ich sehe hier echtes Risiko!
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