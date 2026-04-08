Michael Langham, Ökonom für Schwellenmärkte bei Aberdeen Investments, kommentiert die wirtschaftlichen Aussichten nach der Waffenstillstandserklärung zwischen den USA und dem Iran wie folgt: Unsere erste Einschätzung ist, dass dies ein Rückzieher der Trump-Regierung und bis zu einem gewissen Grad auch des iranischen Regimes markiert. Ein fragiler Waffenstillstand könnte angesichts der wirtschaftlichen Kosten, die durch die Fortsetzung des Konflikts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab