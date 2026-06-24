Von Helmuth Fuchs Moneycab: Im März 2025 hat der Konzern den umstrittenen Vokal-Verzicht beendet und ist von «abrdn» zu «Aberdeen» zurückgekehrt. Welche Auswirkungen hatte dieser zweite Wechsel innert vier Jahren auf Ihr Geschäft, was waren die Kundenreaktionen? Karsten-Dirk Steffens: Wir hatten überwiegend positive Reaktionen und «en gros» sind unsere Kunden der Meinung «Aberdeen is back», was uns natürlich sehr freut. Der zweite Namenswechsel war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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